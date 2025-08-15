Экономика и бизнес 15.08.2025 в 16:47

На ВСЖД открыто движение по новым путям на двух участках БАМа

В Бурятии на разъезде Казанкан уложено 6,5 км новых вторых главных путей
Текст: Андрей Константинов
Движение поездов по новым путям открыто на двух бамовских участках Восточно-Сибирской железной дороги, расположенных в Бурятии и Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В ходе работ на разъезде Казанкан (Бурятия) было уложено 6,5 км новых вторых главных путей, смонтировано 7 стрелочных переводов, 85 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки и 7,1 км контактной сети. Для защиты путей от паводков возведено 4 моста и реконструирована водопропускная труба. Модернизированный разъезд позволит значительно увеличить пропускную способность участка Окусикан – Северомуйск.

В Забайкальском крае открыто движение по новой двухпутной вставке на перегоне Леприндо – Салликит. Строителями было уложено 6 км пути, 4 стрелочных перевода, отсыпано 95 тыс. кубометров земляного полотна. Перегон расположен на обводненной территории в долине реки Аян и ее притоков. Здесь построены 8 мостов, два из которых длиной более 80 метров.

Завершение модернизации участка Лена – Таксимо, на котором находятся построенные объекты, позволит увеличить провозную способность БАМа в направлении Дальнего Востока.
Теги
БАМ

