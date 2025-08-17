Налоговики разъяснили, какие хозпостройки не облагаются налогом

Налог с хозяйственной постройки площадью менее 50 кв. метров не взимается, если ее собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей льготы. Получить ее можно при условии, что постройку не используют для предпринимательской деятельности, сообщает «РБК» со ссылкой на сайт Федеральной налоговой службы России.Хозяйственная постройка должна быть расположена на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также огородничества и садоводства. Постройки вспомогательного пользования, которые не облагаются налогом, должны быть предназначены для бытовых и иных нужд. К ним относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы, уточняют в ФНС.Фото: «Номер один»