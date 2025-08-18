Экономика и бизнес 18.08.2025 в 12:28

Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать

С них уже взыскано 4 млн рублей штрафов
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать

Налоговики, которые проводили в первом полугодии 2025 г. рейды по проверке использования касс, выявили тревожную картину. По итогам 500 проверок почти в половине зафиксировано неиспользование положенной контрольно- кассовой техники – клиентам не выбиваются положенные чеки.

В кассах есть такой элемент, как фискальный накопитель. Срок его действия составляет несколько лет. Потом его надо заменять на новый фискальный накопитель. Но немало предпринимателей после завершения срока работы прежнего накопителя не производят его замену. Кассовый аппарат, как таковой у бизнесмена есть, но выбить чек невозможно. Кассу используют максимум, как терминал для распечатки клиенту квитка о снятии с банковской карты денег. Через месяц, если накопитель не обновлен, налоговики снимают кассовый аппарат с учета.

Раньше положение с кассами было лучше, но картина испортилась. Это можно объяснить длительным периодом, когда действовал всероссийский мораторий на проверки бизнеса. Предприниматели расслабились, т. к. знали, что наказания не будет. В этом году мораторий завершился. Раньше налоговые органы могли в этом вопросе лишь выносить предостережения, вести информационную работу, профилактику. Сообщали предпринимателю, что у него закончился срок действия накопителя и его надо поменять. В настоящее время налоговики нацелены на то, чтобы улучшить ситуацию и привести ее, как минимум, к параметрам, которые были в республике до моратория.

Современные кассы позволяют налоговой службе получать информацию о выбитом чеке буквально через минуту после его распечатки предпринимателем для клиента. Чем лучше положение с использованием касс, тем полнее государственный и муниципальный бюджет. Если вы оплачиваете покупку в магазине с помощью банковской карты, то знайте - продавец обязан выдать вам чек от терминала (о том, что с карты списана сумма) и еще кассовый чек. Вопрос «а вам чек нужен?» является некорректным. Продавец обязан выдать клиента кассовый чек. Если клиент чек не забрал, то продавец его утилизирует. Исключение составляют случаи, когда покупатель просит выслать чек в электронном виде ему на электронную почту или телефон.

А оплата за товар, за услугу методом перевода денег по номеру телефона - этого, вообще, не должно быть. Проверки правильного использования касс и штрафование нарушителей будут становиться активнее. Налоговики намерены навести порядок.

Фото: loon.site

Все новости

Свыше десятка улан-удэнцев оказались в больнице после употребления алкоголя
18.08.2025 в 13:19
Дорожники отремонтировали более 100 км федеральных трасс «Байкал» и Култук – Монды
18.08.2025 в 13:02
У водителя из Бурятии изъяли дюжину кустов маковой соломки
18.08.2025 в 12:56
Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать
18.08.2025 в 12:28
Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду
18.08.2025 в 12:26
В поселке Бурятии вандалы вырвали новенькие качели на площадке
18.08.2025 в 12:25
В Бурятии у подножия Баргузинского хребта прошел шахматный турнир
18.08.2025 в 12:08
Школьников Бурятии защитят от перегрузок
18.08.2025 в 11:40
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
18.08.2025 в 11:34
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
18.08.2025 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Налоговики разъяснили, какие хозпостройки не облагаются налогом
В Бурятии за сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы платить не нужно - уточняют в ФНС
17.08.2025 в 09:48
Монголия рекордно подняла цены на уголь
Стоимость коксующегося угля в Китае начала расти
17.08.2025 в 09:47
На ВСЖД открыто движение по новым путям на двух участках БАМа
В Бурятии на разъезде Казанкан уложено 6,5 км новых вторых главных путей
15.08.2025 в 16:47
В Бурятии растет число социальных предприятий
Сейчас зарегистрировано 149 организаций
12.08.2025 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru