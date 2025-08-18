Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать

Налоговики, которые проводили в первом полугодии 2025 г. рейды по проверке использования касс, выявили тревожную картину. По итогам 500 проверок почти в половине зафиксировано неиспользование положенной контрольно- кассовой техники – клиентам не выбиваются положенные чеки.

В кассах есть такой элемент, как фискальный накопитель. Срок его действия составляет несколько лет. Потом его надо заменять на новый фискальный накопитель. Но немало предпринимателей после завершения срока работы прежнего накопителя не производят его замену. Кассовый аппарат, как таковой у бизнесмена есть, но выбить чек невозможно. Кассу используют максимум, как терминал для распечатки клиенту квитка о снятии с банковской карты денег. Через месяц, если накопитель не обновлен, налоговики снимают кассовый аппарат с учета.

Раньше положение с кассами было лучше, но картина испортилась. Это можно объяснить длительным периодом, когда действовал всероссийский мораторий на проверки бизнеса. Предприниматели расслабились, т. к. знали, что наказания не будет. В этом году мораторий завершился. Раньше налоговые органы могли в этом вопросе лишь выносить предостережения, вести информационную работу, профилактику. Сообщали предпринимателю, что у него закончился срок действия накопителя и его надо поменять. В настоящее время налоговики нацелены на то, чтобы улучшить ситуацию и привести ее, как минимум, к параметрам, которые были в республике до моратория.

Современные кассы позволяют налоговой службе получать информацию о выбитом чеке буквально через минуту после его распечатки предпринимателем для клиента. Чем лучше положение с использованием касс, тем полнее государственный и муниципальный бюджет. Если вы оплачиваете покупку в магазине с помощью банковской карты, то знайте - продавец обязан выдать вам чек от терминала (о том, что с карты списана сумма) и еще кассовый чек. Вопрос «а вам чек нужен?» является некорректным. Продавец обязан выдать клиента кассовый чек. Если клиент чек не забрал, то продавец его утилизирует. Исключение составляют случаи, когда покупатель просит выслать чек в электронном виде ему на электронную почту или телефон.

А оплата за товар, за услугу методом перевода денег по номеру телефона - этого, вообще, не должно быть. Проверки правильного использования касс и штрафование нарушителей будут становиться активнее. Налоговики намерены навести порядок.

Фото: loon.site