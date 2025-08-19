Экономика и бизнес 19.08.2025 в 09:19
«АпатитАгро» получил прописку в Иволгинском районе
Компания будет платить налоги в местный бюджет
Текст: Андрей Константинов
С начала августа компания «АпатитАгро» официально зарегистрировало юридический адрес в селе Сотниково Иволгинского района. Местная прописка означает, что все налоги с Ошурковского месторождения будут платиться в местный бюджет.
Предварительно речь о налоговых отчислениях в размере 50 млрд рублей. Они будут направляться на поддержку и развитие социальной инфраструктуры Бурятии и, в частности Иволгинского района.
Предварительно речь о налоговых отчислениях в размере 50 млрд рублей. Они будут направляться на поддержку и развитие социальной инфраструктуры Бурятии и, в частности Иволгинского района.