«ТимлюйЦемент» подвел итоги работы за семь месяцев 2025 года

За период с января по июль ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 234,4 тыс. тонн цемента – на 5,6% меньше, чем за семь месяцев 2024-го. Объем реализованной продукции снизился на 10,2% по отношению к прошлогоднему показателю и составил 228,7 тыс. тонн.Отрицательная динамика, демонстрируемая предприятием, связана с общим падением спроса на стройматериал – данный тренд наблюдается на большинстве территорий России.Тимлюйский цемзавод ведет переоснащение производства для более полного удовлетворения запросов и пожеланий потребителей продукции. Так, уже запущена в эксплуатацию вращающаяся печь № 2 после 11-летнего простоя, завершается реконструкция сырьевой мельницы № 4. На предприятии сейчас работают все три линии по производству цемента. В целом технологическое оборудование ООО «ТимлюйЦемент» исправно функционирует, обеспечивая бесперебойный выпуск и отгрузку качественной продукции в разгар строительного сезона.У предприятия широкий ассортимент. Из восьми видов цемента шесть относятся к общестроительным, два – к специальным: это сульфатостойкий низкощелочной портландцемент ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ и портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП, используемый в транспортном строительстве. Вся номенклатурная линейка сертифицирована, качество материалов полностью соответствует требованиям стандартов.ООО «ТимлюйЦемент» вносит свой вклад в строительство жилья и крупных объектов социальной, транспортной, промышленной инфраструктуры. Так, в текущем строительном сезоне продукция завода поставлялась для возведения зданий Национального музея и театра «Байкал» в г. Улан-Удэ, школы в селе Оймур Кабанского района, сооружений второго Северомуйского тоннеля, туристического кластера в селе Турка Прибайкальского района Республики Бурятия. Помимо этого, цемент отгружался для строительства логистического хаба в Чите, ледовой арены в Приаргунске, Быстринского горно-обогатительного комбината, моста через реку Ареда, а также для реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Забайкальском крае.Поставки навального и тарированного цемента осуществляются как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. За семь месяцев 2025 года доля продукции, реализованной при помощи автоперевозок, составила 48%. При этом на 13,3% (к уровню января-июля 2024-го) увеличился объем стройматериалов, для доставки которого привлекались заводские цементовозы. Отгружая продукцию собственным транспортом, предприятие гарантирует высокое качество цемента, минимальные сроки выполнения заявки, строгое соблюдение графика и различные персональные условия для постоянных клиентов.«Ситуация в строительной отрасли заставляет нас быть более гибкими и мобильными, оперативно реагировать на требования рынка. Коллектив Тимлюйского цементного завода справляется с этой задачей: мы предоставляем высококачественный цемент в необходимом объеме и точно в срок, развиваем клиентский сервис с учетом пожеланий партнеров предприятия», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Реклама. ООО «ТИМЛЮЙЦЕМЕНТ» ИНН 0309011992Erid: 2VfnxxVZNS4