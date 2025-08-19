Экономика и бизнес 19.08.2025 в 11:38

«ТимлюйЦемент» подвел итоги работы за семь месяцев 2025 года

A- A+
Текст: Иван Иванов
«ТимлюйЦемент» подвел итоги работы за семь месяцев 2025 года
Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
За период с января по июль ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 234,4 тыс. тонн цемента – на 5,6% меньше, чем за семь месяцев 2024-го. Объем реализованной продукции снизился на 10,2% по отношению к прошлогоднему показателю и составил 228,7 тыс. тонн.

Отрицательная динамика, демонстрируемая предприятием, связана с общим падением спроса на стройматериал – данный тренд наблюдается на большинстве территорий России.

Тимлюйский цемзавод ведет переоснащение производства для более полного удовлетворения запросов и пожеланий потребителей продукции. Так, уже запущена в эксплуатацию вращающаяся печь № 2 после 11-летнего простоя, завершается реконструкция сырьевой мельницы № 4. На предприятии сейчас работают все три линии по производству цемента. В целом технологическое оборудование ООО «ТимлюйЦемент» исправно функционирует, обеспечивая бесперебойный выпуск и отгрузку качественной продукции в разгар строительного сезона.

У предприятия широкий ассортимент. Из восьми видов цемента шесть относятся к общестроительным, два – к специальным: это сульфатостойкий низкощелочной портландцемент ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ и портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП, используемый в транспортном строительстве. Вся номенклатурная линейка сертифицирована, качество материалов полностью соответствует требованиям стандартов.

ООО «ТимлюйЦемент» вносит свой вклад в строительство жилья и крупных объектов социальной, транспортной, промышленной инфраструктуры. Так, в текущем строительном сезоне продукция завода поставлялась для возведения зданий Национального музея и театра «Байкал» в г. Улан-Удэ, школы в селе Оймур Кабанского района, сооружений второго Северомуйского тоннеля, туристического кластера в селе Турка Прибайкальского района Республики Бурятия. Помимо этого, цемент отгружался для строительства логистического хаба в Чите, ледовой арены в Приаргунске, Быстринского горно-обогатительного комбината, моста через реку Ареда, а также для реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Забайкальском крае.

Поставки навального и тарированного цемента осуществляются как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. За семь месяцев 2025 года доля продукции, реализованной при помощи автоперевозок, составила 48%. При этом на 13,3% (к уровню января-июля 2024-го) увеличился объем стройматериалов, для доставки которого привлекались заводские цементовозы. Отгружая продукцию собственным транспортом, предприятие гарантирует высокое качество цемента, минимальные сроки выполнения заявки, строгое соблюдение графика и различные персональные условия для постоянных клиентов. 

«Ситуация в строительной отрасли заставляет нас быть более гибкими и мобильными, оперативно реагировать на требования рынка. Коллектив Тимлюйского цементного завода справляется с этой задачей: мы предоставляем высококачественный цемент в необходимом объеме и точно в срок, развиваем клиентский сервис с учетом пожеланий партнеров предприятия», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

Реклама. ООО «ТИМЛЮЙЦЕМЕНТ» ИНН 0309011992
Erid: 2VfnxxVZNS4
Теги
тимлюйский цементный завод

Все новости

В Бурятии заметили медведя-«бомжа»
19.08.2025 в 12:20
Росгвардейцы поймали улан-удэнца с «синтетикой»
19.08.2025 в 12:19
В Бурятии сельчанка пойдет под суд за угон велика у пенсионерки
19.08.2025 в 12:16
Жители Бурятии могут получить дрова на Госуслугах
19.08.2025 в 11:55
В Иркутской области выпавший град уничтожил посевы
19.08.2025 в 11:39
«ТимлюйЦемент» подвел итоги работы за семь месяцев 2025 года
19.08.2025 в 11:38
В селе Бурятии на стену клуба перенесли старую фотографию
19.08.2025 в 11:23
В Бурятии водитель мопеда попал под колеса «Головастика»
19.08.2025 в 11:18
Сельчанин в Бурятии поживился за счет соседкой стройки
19.08.2025 в 11:02
В Бурятии назвали виновника аварии с пятью пострадавшими
19.08.2025 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
«АпатитАгро» получил прописку в Иволгинском районе
Компания будет платить налоги в местный бюджет
19.08.2025 в 09:19
Москвичи оставили закаменцев без зарплаты
В Бурятии остановило работу старое горнорудное предприятие
19.08.2025 в 06:00
Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать
С них уже взыскано 4 млн рублей штрафов
18.08.2025 в 12:28
Налоговики разъяснили, какие хозпостройки не облагаются налогом
В Бурятии за сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы платить не нужно - уточняют в ФНС
17.08.2025 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru