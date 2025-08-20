Экономика и бизнес 20.08.2025 в 11:53

Беларусь обеспечит Бурятию говядиной

В регионе по этому виду мяса наблюдается дефицит и рост цен
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»
Накануне в Бурятию прибыла официальная делегация Республики Беларусь из 12-ти человек во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Рабочий визит начался с посещения цехов Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Также гости побывали в Промышленном парке региона. Их заинтересовали местные разработки, например, раневое покрытие «Novoskin».

Первый день работы белорусской делегации закончился совещанием с правительством и бурятскими бизнесменами. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, здравоохранении и туризме. Как отметил глава республики Алексей Цыденов, за последние пять лет товарооборот по промышленной и пищевой продукции между Бурятией и Беларусью вырос в четыре раза, и потенциал роста сохраняется.

Наш регион поставляет в Беларусь комплектующие запчасти. Оттуда идут высокотехнологичные изделия и молочные продукты – они уже представлены на полках магазинов. Также «Бурятмяспром» увеличивает закупки мяса из Беларуси: а именно говядины, по которой в Бурятии сейчас дефицит. Подчеркивается, что поставки из другой страны позволят сдержать рост цен.

«Я хочу в первую очередь выразить благодарность Сергею Владимировичу, всей команде, которая работает у нас здесь, в республике. Направлений у нас достаточно много, и я абсолютно уверен, что товарооборот будет только расти – и материально, и в виде услуг. Мы видим перспективы дальнейшего сотрудничества», – сказал Алексей Цыденов.

В ходе встречи подписали ряд соглашений: о сотрудничестве и взаимодействии в области здравоохранения; о намерениях между Минским молочным заводом № 1 и компанией «Чайный путь»; меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией экспортеров и импортеров Бурятии и концерном «Белгоспищепром».
