Беларусь обеспечит Бурятию говядиной

Накануне в Бурятию прибыла официальная делегация Республики Беларусь из 12-ти человек во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Рабочий визит начался с посещения цехов Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Также гости побывали в Промышленном парке региона. Их заинтересовали местные разработки, например, раневое покрытие «Novoskin».Первый день работы белорусской делегации закончился совещанием с правительством и бурятскими бизнесменами. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, здравоохранении и туризме. Как отметил глава республики Алексей Цыденов, за последние пять лет товарооборот по промышленной и пищевой продукции между Бурятией и Беларусью вырос в четыре раза, и потенциал роста сохраняется.Наш регион поставляет в Беларусь комплектующие запчасти. Оттуда идут высокотехнологичные изделия и молочные продукты – они уже представлены на полках магазинов. Также «Бурятмяспром» увеличивает закупки мяса из Беларуси: а именно говядины, по которой в Бурятии сейчас дефицит. Подчеркивается, что поставки из другой страны позволят сдержать рост цен.«Я хочу в первую очередь выразить благодарность Сергею Владимировичу, всей команде, которая работает у нас здесь, в республике. Направлений у нас достаточно много, и я абсолютно уверен, что товарооборот будет только расти – и материально, и в виде услуг. Мы видим перспективы дальнейшего сотрудничества», – сказал Алексей Цыденов.В ходе встречи подписали ряд соглашений: о сотрудничестве и взаимодействии в области здравоохранения; о намерениях между Минским молочным заводом № 1 и компанией «Чайный путь»; меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией экспортеров и импортеров Бурятии и концерном «Белгоспищепром».