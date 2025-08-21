Экономика и бизнес 21.08.2025 в 11:47

Монголия не останется без бензина

Из-за атак беспилотников на НПЗ вывоз топлива из России запретили
Текст: Иван Иванов
Монголия не останется без бензина

Премьер-министр Монголии Гомобжавын Занданшатар провел телефонный разговор с главой правительства России Михаилом Мишустиным. В ходе беседы Мишустин отметил, что Россия ввела временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, однако эти меры не коснутся Монголии и поставки останутся стабильными.

Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также подтвердили свою приверженность последовательной реализации договоренностей, достигнутых на уровне президентов Монголии и России.

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт российского бензина продлен до конца августа 2025 года с возможностью продления на сентябрь. Эта мера признана необходимой для стабилизации внутреннего рынка топлива и предотвращения дефицита и резкого роста цен.

Запрет связан с летними ремонтами НПЗ и регулярным атакам БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы. Это привело к снижению производственных мощностей и риску возникновения дефицита бензина на АЗС.

Фото: Номер один

Теги
бензин экспорт

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

