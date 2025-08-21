Экономика и бизнес 21.08.2025 в 17:01
В Улан-Удэ бизнесмен судится с Водоканалом по выплатам за канализацию
Предприниматель отказался платить за так называемый сверхнормативный сброс вредных веществ
Текст: Дмитрий Родионов
В Арбитражном суде Бурятии продолжается процесс МУП «Водоканал» с предпринимателем. Которому, напомним, насчитали огромные выплаты из-за якобы превышения вредных веществ в сточных водах его предприятия по производству полуфабрикатов. На этом основании с него пытаются взыскать деньги за якобы причиненный вред. Предприниматель же обратился в другую лабораторию, которая цифры коммунальщиков не подтвердила. Но самое удивительное – на суде выяснилось, что принятые в Улан-Удэ нормы по сточным водам в десятки раз жестче, чем федеральные нормы СанПиН.
Превышение на бумаге?
Как уже сообщал «Номер один», МУП «Водоканал» несколько лет предъявляет предприятиям республики счета за так называемый сверхнормативный сброс вредных веществ в канализацию.
С лета 2020 года вступило в силу новое постановление правительства РФ, где среди прочего прописан порядок контроля мелких абонентов, сбрасывающих менее 30 кубометров сточных вод в сутки. Состав и свойства их стоков коммунальщикам разрешили оценивать не чаще одного раза в месяц. А в случае превышения нормативов начислять дополнительные платежи.
МУП «Водоканал» тут же начало находить массовые нарушения и начислять «штрафы» самым разным предприятиям – от мелких кафе до крупных предприятий. Деньги нужны…
Причем предъявляемые превышения показателей вредных веществ по сточным водам превышали нормы в десятки раз. Ведь, согласно формуле начисления вреда, при даже двукратном превышении показателей дополнительные платежи Водоканалу составят мизерные суммы. Поэтому «нарушения» регистрируются сразу в десятки раз выше, чтобы платежи (штрафы) составляли десятки тысяч рублей.
Однако нашелся предприниматель, который не стал, как другие бизнесмены, платить за то, что ему предъявляют. Он сделал целый ряд забора проб и параллельных анализов в ФБУ «Бурятский ЦСМ» (Центр стандартизации и метрологии). Все анализы без исключения показали, что нормативы не превышены.
Суд да дело
15 августа состоялось очередное заседание Арбитражного суда по иску МУП «Водоканал» к предпринимателю.
Как рассказал представитель ответчика Виктор Егоров, на суде подняли вопрос: быть может, массовые проблемы у предпринимателей связаны не с тем, что вытекает из их унитазов. А с тем, что в них втекает? Тот же Водоканал поставляет водопроводную воду на предприятие, и есть подозрение, что сами нормативы качества воды завышены по сравнению с федеральными нормами, полагает юрист. При этом в открытом доступе в Улан-Удэ не найти информацию о показателях качества водопроводной воды. А на суде Водоканал представил данные лишь шести показателей качества поставляемой воды из 16.
Предприятие отказалось предоставить ответчику полный, а не выборочный перечень веществ в справке о составе питьевой воды в Улан-Удэ, подаваемой в централизованную сеть.
По закону о водоснабжении и водоотведении деятельность Водоканала является открытой. МУП «Водоканал» называется гарантирующей организацией и обязано показывать состав воды, подаваемой в систему водоснабжения.
- Получается, что накладывают дополнительные платежи по канализационным стокам и фактически за ту самую воду, которую сами подают в сеть? — удивляется Виктор Егоров.
Сами коммунальщики ссылаются на постановление администрации города, принятое еще в 2019 году. Но там установлены более жесткие нормы по выбросам загрязняющих веществ, чем в водопроводной воде. Иначе говоря, если руководствоваться этими нормами и даже если не сливать в унитаз ничего, то уже есть нарушения.
Юристы Водоканала не смогли прокомментировать данный вопрос, предложив написать официальный запрос.
Вопросов действительно осталось немало. На какие-то ответ может быть 29 августа, на которое перенесено очередное заседание суда. К этому времени, как сообщил Виктор Егоров, если предпринимателю не дадут официальный ответ по всем параметрам качества и содержания веществ в поставляемой водопроводной воде, может стать ясно, кто все-таки нарушает.
