В Бурятии открыто движение по новым путям на двух участках БАМа

В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение поездов по новым путям на участках БАМа Кюхельбекерская – Кавокта и Кавокта – Ангаракан, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В ходе строительства двухпутной вставки на перегоне Кюхельбекерская – Кавокта железнодорожники уложили более 10 км пути, смонтировано 4 стрелочных перевода, 49 км линий автоблокировки, 9,7 км контактной сети. При устройстве земляного полотна переработано свыше 17 тыс кубометров грунта. Для защиты путей от паводков возведено два моста, еще один мост отремонтирован.На перегоне Кавокта – Ангаракан также появилась новая двухпутная вставка. При ее строительстве отсыпано почти 46 тыс кубометров земляного полотна, уложено 7,2 км пути, два стрелочных перевода, смонтировано 48,2 км линий устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также 9 км контактной сети. Возведено 8 мостов, среди которых – мост через реку Кавокта длиной 98 метров.После одновременного открытия движения 17-километровый участок Байкало-Амурской магистрали станет полностью двухпутным. В перспективе это позволит увеличить провозную способность БАМа в направлении Дальнего Востока.