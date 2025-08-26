В Бурятии спасенный комбинат губит рабочих

Свежая проверка прокуратуры Кабанского района вновь обнаружила нарушения на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате - рабочих допускали к опасным производствам без обучения по охране труда. Штраф в 17 тыс. рублей – капля в море на фоне трагической истории комбината, где за последние три года погибли пять человек и серьезно пострадали четверо рабочих. Ирония судьбы: предприятие, которое когда-то спасали всем миром от банкротства ради тысяч жителей Селенгинска, десятилетиями не может спасти собственных работников от гибели из-за системной халатности.Трагедия, навсегда вписавшая Селенгинский ЦКК в черные списки промышленной безопасности, произошла 17 апреля 2022 года. Все началось с поломки радиального отстойника комплекса очистных сооружений еще 21 января. По правилам агрегат, перестающий функционировать, требовалось немедленно опорожнить. Этого на комбинате почему-то не сделали.За почти три месяца простоя в резервуаре с производственными стоками, содержащими биологически активные вещества, запустились процессы гниения. Образовался смертельный «коктейль» из сероводорода и других химических соединений, удерживаемый под слоем жидкости.14 апреля началось опорожнение отстойника в приемный резервуар. Ядовитые газы вырвались наружу, заполнив небольшое помещение. Концентрация сероводорода достигла запредельных значений – почти в тысячу раз выше нормы. Вечером 17 апреля в это помещение поочередно вошли пятеро работников: двое мужчин и три женщины. Каждый вдох был смертельным. Потеря сознания и смерть наступили почти мгновенно.Расследование вскрыло чудовищную цепь бездействия: директор по производству, начальник цеха КОС, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, технолог – все знали о неисправности, но ничего не предприняли. В 2024 году Верховный суд Бурятии, отменив изначально условные сроки, отправил виновных в колонию-поселение на два-три года. Но пять жизней вернуть уже невозможно.Эхо трагедии 2022 года не заставило руководство ЦКК кардинально пересмотреть подход к безопасности. 7 февраля 2024 года в варочно-промывном цехе вышел из строя насос, перекачивающий горячую волокнистую массу целлюлозы. Утром бригада ремонтников при диагностике допустила критическую ошибку, приведшую к разгерметизации агрегата. Кипящая жидкая целлюлоза под высоким давлением вырвалась наружу, под которую попали четыре работника.Люди получили тяжелейшие ожоги открытых участков тела и лица, им потребовалась срочная госпитализация. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем тяжкий вред здоровью по неосторожности. На скамье подсудимых оказались механик цеха и мастер по ремонту.Шокирующим стал поворот в суде первой инстанции: пострадавшие, вероятно, под давлением или из страха потерять работу, подали ходатайства о прекращении дела за примирением сторон. Суд согласился. Лишь вмешательство прокуратуры Бурятии заставило пересмотреть это постыдное решение. При повторном рассмотрении виновных все же признали таковыми и приговорили к 200 часам обязательных работ. Прокуратура также добилась компенсаций пострадавшим – 580 тыс. рублей на четверых, что выглядело карикатурой на возмещение ущерба за перенесенные страдания.Прокурорская проверка в августе 2025 года, проведенная после трагедий и скандалов, показала, что корень проблем не вырван. Нарушения базовых требований охраны труда сохраняются. Прокуратура Кабанского района установила факты допуска сотрудников к работе на опасном производстве без прохождения обязательного обучения и проверки знаний по охране труда.Это не просто формальность, отсутствие знаний у работника о специфических рисках производства целлюлозы и картона (химические реагенты, высокие температуры и давления, движущиеся механизмы) напрямую угрожает его жизни.По итогам проверки директору комбината внесли представление – официальное предписание устранить недостатки. Должностное лицо, ответственное за допуск неподготовленных работников, оштрафовали на 17 тыс. рублей – сумма, смехотворная для бюджета предприятия и ничтожная по сравнению с ценой человеческой жизни или здоровьем. В прокуратуре заявили, что нарушения «устранены», но, учитывая историю ЦКК, это вызывает серьезные сомнения в системности изменений.Дозвониться ни до приемной Селенгинского ЦКК, ни до руководителя предприятия, который является депутатом, мы не смогли.Сегодняшние проблемы безопасности меркнут на фоне истории борьбы за само существование Селенгинского ЦКК. Осенью 2013 года грянул гром: «Базэл» Олега Дерипаски, тогдашнего собственника, заявил о приостановке работы комбината. Новость была катастрофой для Селенгинска. Сотни семей работников оказались под угрозой безработицы, а поселок – на грани гуманитарной катастрофы, так как его теплоснабжение зависело от котельной ЦКК. Начались митинги, отчаянные переговоры, поиск выхода.Спасение пришло от инвестора Евгения Пруидзе, выкупившего комбинат. Реальность оказалась мрачнее ожиданий: гигантские долги (1,246 млрд рублей перед банками и 700 млн перед поставщиками), убытки в 450 млн рублей за 2013 год.«Открыв шкаф, такие скелеты мы на этом предприятии увидели», – констатировал тогда Пруидзе.Благодаря усилиям нового собственника и властей Бурятии в начале 2017 года Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве. Комбинат выжил. Его сохранили. Сохранили ради людей Селенгинска, ради рабочих мест, ради жизни поселка.Горькая ирония сегодняшнего дня в том, что на спасенном комбинате гибнут и калечатся те самые люди, ради которых его спасали. Прокурорские проверки и штрафы – лишь сиюминутные заплатки. Нужны не разовые «устранения нарушений», а коренная перестройка культуры безопасности на всех уровнях – от собственника до мастера цеха.Спасенный комбинат должен приносить пользу, а не становиться поводом для бесконечной скорби и новых уголовных дел. Пока уроки не выучены, а жизни не стали высшей ценностью, трагические круги на воде Селенгинского ЦКК будут расходиться вновь и вновь.