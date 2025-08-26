Экономика и бизнес 26.08.2025 в 06:00

В Бурятии спасенный комбинат губит рабочих

Прокурорская проверка выявила нарушения охраны труда на фоне трагедии в истории предприятия
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии спасенный комбинат губит рабочих
Фото: архив «Номер один»
Свежая проверка прокуратуры Кабанского района вновь обнаружила нарушения на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате - рабочих допускали к опасным производствам без обучения по охране труда. Штраф в 17 тыс. рублей – капля в море на фоне трагической истории комбината, где за последние три года погибли пять человек и серьезно пострадали четверо рабочих. Ирония судьбы: предприятие, которое когда-то спасали всем миром от банкротства ради тысяч жителей Селенгинска, десятилетиями не может спасти собственных работников от гибели из-за системной халатности.

Пять гробов 2022 года

Трагедия, навсегда вписавшая Селенгинский ЦКК в черные списки промышленной безопасности, произошла 17 апреля 2022 года. Все началось с поломки радиального отстойника комплекса очистных сооружений еще 21 января. По правилам агрегат, перестающий функционировать, требовалось немедленно опорожнить. Этого на комбинате почему-то не сделали.

За почти три месяца простоя в резервуаре с производственными стоками, содержащими биологически активные вещества, запустились процессы гниения. Образовался смертельный «коктейль» из сероводорода и других химических соединений, удерживаемый под слоем жидкости. 

14 апреля началось опорожнение отстойника в приемный резервуар. Ядовитые газы вырвались наружу, заполнив небольшое помещение. Концентрация сероводорода достигла запредельных значений – почти в тысячу раз выше нормы. Вечером 17 апреля в это помещение поочередно вошли пятеро работников: двое мужчин и три женщины. Каждый вдох был смертельным. Потеря сознания и смерть наступили почти мгновенно. 

Расследование вскрыло чудовищную цепь бездействия: директор по производству, начальник цеха КОС, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, технолог – все знали о неисправности, но ничего не предприняли. В 2024 году Верховный суд Бурятии, отменив изначально условные сроки, отправил виновных в колонию-поселение на два-три года. Но пять жизней вернуть уже невозможно.

Ожоги и «примирение»

Эхо трагедии 2022 года не заставило руководство ЦКК кардинально пересмотреть подход к безопасности. 7 февраля 2024 года в варочно-промывном цехе вышел из строя насос, перекачивающий горячую волокнистую массу целлюлозы. Утром бригада ремонтников при диагностике допустила критическую ошибку, приведшую к разгерметизации агрегата. Кипящая жидкая целлюлоза под высоким давлением вырвалась наружу, под которую попали четыре работника. 

Люди получили тяжелейшие ожоги открытых участков тела и лица, им потребовалась срочная госпитализация. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем тяжкий вред здоровью по неосторожности. На скамье подсудимых оказались механик цеха и мастер по ремонту. 

Шокирующим стал поворот в суде первой инстанции: пострадавшие, вероятно, под давлением или из страха потерять работу, подали ходатайства о прекращении дела за примирением сторон. Суд согласился. Лишь вмешательство прокуратуры Бурятии заставило пересмотреть это постыдное решение. При повторном рассмотрении виновных все же признали таковыми и приговорили к 200 часам обязательных работ. Прокуратура также добилась компенсаций пострадавшим – 580 тыс. рублей на четверых, что выглядело карикатурой на возмещение ущерба за перенесенные страдания.

Уроки не выучены

Прокурорская проверка в августе 2025 года, проведенная после трагедий и скандалов, показала, что корень проблем не вырван. Нарушения базовых требований охраны труда сохраняются. Прокуратура Кабанского района установила факты допуска сотрудников к работе на опасном производстве без прохождения обязательного обучения и проверки знаний по охране труда. 

Это не просто формальность, отсутствие знаний у работника о специфических рисках производства целлюлозы и картона (химические реагенты, высокие температуры и давления, движущиеся механизмы) напрямую угрожает его жизни. 

По итогам проверки директору комбината внесли представление – официальное предписание устранить недостатки. Должностное лицо, ответственное за допуск неподготовленных работников, оштрафовали на 17 тыс. рублей – сумма, смехотворная для бюджета предприятия и ничтожная по сравнению с ценой человеческой жизни или здоровьем. В прокуратуре заявили, что нарушения «устранены», но, учитывая историю ЦКК, это вызывает серьезные сомнения в системности изменений.

Дозвониться ни до приемной Селенгинского ЦКК, ни до руководителя предприятия, который   является депутатом, мы не смогли.

Спасенный комбинат: ради чего?

Сегодняшние проблемы безопасности меркнут на фоне истории борьбы за само существование Селенгинского ЦКК. Осенью 2013 года грянул гром: «Базэл» Олега Дерипаски, тогдашнего собственника, заявил о приостановке работы комбината. Новость была катастрофой для Селенгинска. Сотни семей работников оказались под угрозой безработицы, а поселок – на грани гуманитарной катастрофы, так как его теплоснабжение зависело от котельной ЦКК. Начались митинги, отчаянные переговоры, поиск выхода. 

Спасение пришло от инвестора Евгения Пруидзе, выкупившего комбинат. Реальность оказалась мрачнее ожиданий: гигантские долги (1,246 млрд рублей перед банками и 700 млн перед поставщиками), убытки в 450 млн рублей за 2013 год.

«Открыв шкаф, такие скелеты мы на этом предприятии увидели», – констатировал тогда Пруидзе. 

Благодаря усилиям нового собственника и властей Бурятии в начале 2017 года Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве. Комбинат выжил. Его сохранили. Сохранили ради людей Селенгинска, ради рабочих мест, ради жизни поселка. 

Горькая ирония сегодняшнего дня в том, что на спасенном комбинате гибнут и калечатся те самые люди, ради которых его спасали. Прокурорские проверки и штрафы – лишь сиюминутные заплатки. Нужны не разовые «устранения нарушений», а коренная перестройка культуры безопасности на всех уровнях – от собственника до мастера цеха.

Спасенный комбинат должен приносить пользу, а не становиться поводом для бесконечной скорби и новых уголовных дел. Пока уроки не выучены, а жизни не стали высшей ценностью, трагические круги на воде Селенгинского ЦКК будут расходиться вновь и вновь.
Теги
селенгинский цкк

Все новости

В Бурятии восстанавливают леса после пожаров
25.08.2025 в 17:36
В Улан-Удэ проведут чемпионат по финансовой грамотности
25.08.2025 в 17:20
Жители Бурятии открыли волонтерский пункт в ДНР
25.08.2025 в 17:20
Металлический киоск убил жительницу Бурятии
25.08.2025 в 17:08
Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ
25.08.2025 в 16:46
Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО
25.08.2025 в 16:43
Школьникам предрекли падение знаний по английскому языку
25.08.2025 в 16:28
На Байкале в Бурятии установили шестиметровую арку из топляка
25.08.2025 в 16:15
«Это была невероятная концентрация полезных знакомств и знаний»
25.08.2025 в 16:06
Мальчиков в Улан-Удэ родилось вдвое больше, чем девочек
25.08.2025 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В столицу Бурятии зайдет «Лента»
Гипермаркет построят на проспекте Автомобилистов
25.08.2025 в 14:19
Иркутский лайнер обрежут для экономии топлива
Только укорочённый вариант сможет довезти пассажиров из Улан-Удэ до Москвы без дозаправки
22.08.2025 в 16:27
В Бурятии открыто движение по новым путям на двух участках БАМа
17-километровый участок Байкало-Амурской магистрали станет полностью двухпутным
22.08.2025 в 09:51
В Улан-Удэ бизнесмен судится с Водоканалом по выплатам за канализацию
Предприниматель отказался платить за так называемый сверхнормативный сброс вредных веществ
21.08.2025 в 17:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru