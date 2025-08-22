Экономика и бизнес 22.08.2025 в 16:27
Иркутский лайнер обрежут для экономии топлива
Только укорочённый вариант сможет довезти пассажиров из Улан-Удэ до Москвы без дозаправки
Текст: Иван Иванов
Эскизно-технический проект укороченной версии самолета МС-21 ожидается до конца 2025 года. Нам ним сейчас работает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Специалисты ОАК уже работают над ним. До конца года ждем эскизно-технический проект. Дальше слово за государством, должны быть решены вопросы финансирования», — цитируется в сообщении Чемезов.
После этого, по его словам, начнется разработка рабочей конструкторской документации.
«Преемственность с текущей версией МС-21-310, конечно, сохранится, поэтому должно получиться быстрее — нам не придется создавать самолет с „нуля“», — подчеркнул Чемезов.
Как уточняет РИА Новости, эта модель будет отличаться более коротким фюзеляжем. Уменьшится количество кресел — со 175 у МС-21-310 до примерно 153. Цифра примерная, так как окончательный облик еще не определен.
Обрезка самолета ранее не входила в планы конструкторов. Однако после введения санкций пришлось импортозамещать многие детали МС-21. Как сообщил «Коммерсант», в результате импортозамещения лайнер стал тяжелее на 6 тонн, а плановая дальность полета среднемагистрального самолета сократилась с 6 тысяч до 2,8 тысячи км.
Если оставить так как есть, то новый иркутский лайнер не смог бы долететь из Улан-Удэ до Москвы без технической посадки с целью дозаправки на середине пути. Но пассажирам это не нравится - нужны прямые перелеты. Поэтому приходится снижать массу через уменьшения длины салона и снижения числа кресел.
Тегисамолет