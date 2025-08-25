Экономика и бизнес 25.08.2025 в 14:19
В столицу Бурятии зайдет «Лента»
Гипермаркет построят на проспекте Автомобилистов
Текст: Карина Перова
Компания «Лента» планирует возвести в Улан-Удэ свой гипермаркет. Он появится на проспекте Автомобилистов. До 1 сентября организация будет искать подрядчика, который займется строительством магазина, сообщает издание «Агентство Бизнес Новостей».
По техзаданию, торговый комплекс представляет собой одноэтажное здание с антресолями. Он включает кассовую зону, зал, складские и производственные помещения, а также бытовые зоны для персонала и офисы.
Объект оснастят всеми инженерными системами, возле территории обустроят парковку, тротуары и зоны озеленения. Грузовой двор оборудуют КПП, системой перегрузочного оборудования и компактором для отходов.
