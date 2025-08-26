Экономика и бизнес 26.08.2025 в 10:18

Республиканский бизнес-инкубатор в Улан-Удэ преобразуют

Его превратят в площадку для презентации местных производителей
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ преобразуют Республиканский бизнес-инкубатор в многофункциональную площадку для презентации местных производителей. Работы по переформатированию помещения начнутся с 1 октября, заявил министр промышленности Бурятии Денис Гармаев.

Накануне он провел встречу с резидентами и сообщил им, что деятельность бизнес-инкубатора в существующем формате прекращается. На встрече также присутствовали заместитель министра имущественных и земельных отношений РБ Василий Елаев и уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев.

«Превратим бизнес-инкубатор в комфортное современное пространство для деловых переговоров, крупных мероприятий, выставок, образовательных программ. Также здесь будет расположена и галерея ремесленников. Сделаем всё для продвижения нашего бизнеса и бренда «Сделано в Бурятии», - прокомментировал министр.
