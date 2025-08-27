Экономика и бизнес 27.08.2025 в 16:45
Yota предлагает жителям Бурятии делиться тарифами с друзьями
Текст: Иван Иванов
У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы.
Амбассадорами предложения стали популярные стримеры Слава Бустер и Вова Братишкин, которые между собой поспорили, какой тариф Yota круче: с большим пакетом трафика для игр и минимуме минут или с сочетанием звонков и интернета. На специальном сайте инфлюенсеры делятся своими тарифами-фаворитами со всеми желающими.
Предложение оператора бесплатно и что важно — работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для обычного подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его другу через любой мессенджер. Получатель промокода оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).
Поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз. Промокод живёт 50 дней — если за это время им не воспользовались, то попытка возвращается владельцу.
«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.
Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно в любой регион — к примеру, житель Тюмени легко поделится своим тарифом с другом из Сочи.
В регионах Дальнего Востока МегаФон также запустил услугу «копирования» тарифа. Теперь можно оформить сим-карту у оператора и перенести на неё свой привычный, действующий тариф. Для этого необходимо прийти в салон или перейти онлайн через мобильное приложение. Бесплатной услугой могут воспользоваться и действующие абоненты оператора. К примеру, клиент, который решил завести ещё одну сим-карту.
Реклама. ПАО «Мегафон» ИНН 7812014560
Erid: 2Vfnxy5fRrQ
В регионах Дальнего Востока МегаФон также запустил услугу «копирования» тарифа. Теперь можно оформить сим-карту у оператора и перенести на неё свой привычный, действующий тариф. Для этого необходимо прийти в салон или перейти онлайн через мобильное приложение. Бесплатной услугой могут воспользоваться и действующие абоненты оператора. К примеру, клиент, который решил завести ещё одну сим-карту.
Реклама. ПАО «Мегафон» ИНН 7812014560
Erid: 2Vfnxy5fRrQ
