Yota предлагает жителям Бурятии делиться тарифами с друзьями

У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы.Амбассадорами предложения стали популярные стримеры Слава Бустер и Вова Братишкин, которые между собой поспорили, какой тариф Yota круче: с большим пакетом трафика для игр и минимуме минут или с сочетанием звонков и интернета. На специальном сайте инфлюенсеры делятся своими тарифами-фаворитами со всеми желающими.Предложение оператора бесплатно и что важно — работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для обычного подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его другу через любой мессенджер. Получатель промокода оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).Поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз. Промокод живёт 50 дней — если за это время им не воспользовались, то попытка возвращается владельцу.«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно в любой регион — к примеру, житель Тюмени легко поделится своим тарифом с другом из Сочи.В регионах Дальнего Востока МегаФон также запустил услугу «копирования» тарифа. Теперь можно оформить сим-карту у оператора и перенести на неё свой привычный, действующий тариф. Для этого необходимо прийти в салон или перейти онлайн через мобильное приложение. Бесплатной услугой могут воспользоваться и действующие абоненты оператора. К примеру, клиент, который решил завести ещё одну сим-карту.Реклама. ПАО «Мегафон» ИНН 7812014560Erid: 2Vfnxy5fRrQ