Экономика и бизнес 28.08.2025 в 14:28

В России остановился экономический рост

Бюджетные вливания в производство уже не спасают экономику
Текст: Иван Иванов
Фото: loon.site

Правительство России констатировало практически полную остановку экономического развития в июле этого года. Минимальный рост ВВП РФ в июле 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении. Рост минимальный и фактически речь может идти о статистической погрешности. Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике", - сообщает «Интерфакс».

За январь-июль 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,1% в годовом выражении.

Минэкономразвития отметило, что оценки ВВП по месяцам были уточнены в связи с пересмотром Росстатом статистики по промышленному производству в 2024 году и I полугодии 2025 года. Среди причин стагнации производства - падение инвестиций из-за высокой ставки ЦБ, высокие расходы бюджета на оборону, санкции и падение цен на нефть и газ.

Чтобы и дальше поддерживать расходы на ВПК в прежнем объёме, государству придётся повышать налоги, сокращать региональные бюджеты и изымать ресурсы из гражданских секторов экономики - считают эксперты.

экономика падение

28.08.2025 в 14:28
