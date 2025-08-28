ВСЖД перечислила за семь месяцев 2025 года 3 млрд рублей в бюджет Бурятии

Структурные подразделения РЖД, а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе–июле нынешнего года перечислили в бюджет Бурятии 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 12,4 млрд рублей. По другим регионам налоговые выплаты составили: в бюджет Забайкальского края – 287 млн рублей; в бюджет Якутии – 5,9 млн рублей.В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 16 млрд рублей.Подразделения РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах ВСЖД, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.