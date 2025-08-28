Экономика и бизнес 28.08.2025 в 15:34

ВСЖД перечислила за семь месяцев 2025 года 3 млрд рублей в бюджет Бурятии

Основная часть платежей - 12,4 млрд рублей - направлена в бюджет Иркутской области
Текст: Андрей Константинов
ВСЖД перечислила за семь месяцев 2025 года 3 млрд рублей в бюджет Бурятии
Фото: ВСЖД
Структурные подразделения РЖД, а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе–июле нынешнего года перечислили в бюджет Бурятии 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 12,4 млрд рублей. По другим регионам налоговые выплаты составили: в бюджет Забайкальского края – 287 млн рублей; в бюджет Якутии – 5,9 млн рублей.

В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 16 млрд рублей.

Подразделения РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах ВСЖД, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.
ВСЖД

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
