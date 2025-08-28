В Монголии представлен проект нового алюминиевого завода

Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням провёл встречу с представителями китайской компании «Zero Carbon Engine Technology Group». На ней был представлен проект нового промышленного парка в аймаке Сухбаатар.

Представители компании отметили, что город Хулинь в Китае богат угольными ресурсами, на основе которых развивается промышленная инфраструктура, а также строятся угольные электростанции, заводы по производству алюминиевых сплавов и их переработке.

Кроме того, был представлен проект создания образцового промышленного комплекса в аймаке Сухбаатар в Монголии.

Проект безуглеродного промышленного парка предусматривает строительство завода по производству возобновляемой энергии мощностью 3,5 млн тонн алюминия, системы накопления энергии и теплоэлектростанции для обеспечения алюминиевой промышленности электроэнергией.

Министр Дамдинням подчеркнул, что создание промышленного парка является важной задачей для Монголии, требующей инвестиций как времени, так и технологий. Он выразил поддержку со стороны министерства промышленности и минеральных ресурсов в реализации этого проекта.

Китай в последние годы активно инвестирует в Монголию, создавая новые производства в соседней стране, что увеличивает темпы экономического роста в Монголии. ВВП Монголии вырос на 5,6% во втором квартале 2025 года, ускорившись с 2,4% в предыдущем трехмесячном периоде.