Монголия через Кяхту начала поставки баранины в Иран, а козлятины в Гонконг

За прошлую неделю, с 25 по 31 августа, в пунктах пропуска МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» сотрудники Управления Россельхознадзора при импортных перевозках проконтролировали 20 тонн мясной продукции и 411 тонн кормовых добавок из Китая.

При экспортных перевозках в Монголию досмотрено 214 тонн свинины, 108 тонн молочной продукции, 67 тонн мясной продукции, более 300 тонн кормов для животных, 50 тонн молочных, мясных и рыбных консервов, 12 партий животных-компаньонов.

При транзитных перевозках из Монголии в Иран досмотрено 570 тонн баранины, из Монголии в Гонконг – 77 тонн козлятины, 40 тонн баранины – из Монголии в Узбекистан.

Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.

Монголия активно наращивает экспорт экологически чистого мяса, которое производится без добавок и стимуляторов роста и пользуется большим спросом в мусульманских странах, где баранина является элементом национальной кухни. Кроме того, ветеринарные службы этих стран не так активно препятствуют поставкам мясопродуктов, поскольку нормы там менее жёсткие, чем в России. В нашу страну монгольская баранина почти не поставляется.