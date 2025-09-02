Ещё один китайский банк прекратил обслуживание клиентов из России

Один из последних китайских банков, который обслуживал российский бизнес, остановил расчеты с бизнесменами из России. Об этом «Номер один» сообщил один из предпринимателей Бурятии, который выразил «сожаление» об этом шаге китайских коллег.

- Мы ранее использовали этот банк для расчётов за поставки товаров через Маньчжурию, неплохой в общем-то банк, раньше нас не подводил, жаль. Будем использовать другие схемы расчётов через другие банки, хорошо, что они ещё есть, - рассказал бурятский бизнесмен.

Напомним, что Heihe Rural прекратил принимать платежи и открывать корреспондентские счета российским кредитным организациям.

Об этом также написали «Ведомости» со ссылкой на игроков рынка. По данным издания, еще три недели назад китайский банк разослал письма, где объявил о приостановке обслуживания.

Как сообщает «Коммерсант» этот банк, который активно использовал малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа, вероятно, принял такое решение из-за включения Heihe Rural в санкционный список Евросоюза, говорит руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий. Но, по его словам, ситуация еще может поменяться – головной офис банка находится в пограничном городе Хэйхэ, а сама кредитная организация в основном работает с клиентами из России: «Если, например, какой-нибудь региональный российский банк, который не находился под санкциями, планировал открыть в любом китайском банке корсчет в юанях, то, наверное, одним из банков, который был готов это сделать в достаточно короткие сроки, был Heihe Rural.

То, что банк Heihe прекратил обслуживание корреспондентских счетов российских несанкционных банков, стало известно еще 11 августа. До этого Европейский союз обновил в рамках 18-го пакета свои санкционные списки и запретил европейским лицам, в том числе банкам, осуществлять операции с участием Heihe Rural и еще одного китайского сельскохозяйственного банка Suifenhe. В своих письмах и ответах на запросы Heihe не говорит, что причина именно в европейских санкциях. Он ссылается на какие-то внутренние процессы.

Очень многие региональные банки получали доступ к юаню через корсчет в Heihe, теперь такая возможность прекратилась. Российские кредитные организации будут вынуждены искать другие банки, например, в китайской Внутренней Монголии. Возможно, какие-то другие кредитные организации пойдут навстречу и будут готовы открывать счета».

После приостановки приема платежей от Heihe Rural наибольшие трудности появятся у тех предпринимателей, которые занимались поставками грузов через российско-китайскую границу, полагает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин. По его словам, сейчас бизнесменам лучше искать альтернативы банкам при трансграничных расчетах: «Этот китайский банк обеспечивал локальный маршрут, он был удобен для малого и среднего бизнеса на российско-китайской границе, работал быстро, гибко, помогал в ежедневных операциях. Но после подпадания под санкции ЕС он оказался токсичным для партнеров, цепочка расчетов разорвалась». Впрочем, ничего страшного пока не происходит - возможности для расчётов с китайскими партнерами пока еще есть, - отмечают эксперты.