Экономика и бизнес 02.09.2025 в 14:56

Ещё один китайский банк прекратил обслуживание клиентов из России

В Бурятии сожалеют об этом шаге китайских коллег
A- A+
Текст: Иван Иванов
Ещё один китайский банк прекратил обслуживание клиентов из России
Фото: архив «Номер один»

Один из последних китайских банков, который обслуживал российский бизнес, остановил расчеты с бизнесменами из России. Об этом «Номер один» сообщил один из предпринимателей Бурятии, который выразил «сожаление» об этом шаге китайских коллег.

- Мы ранее использовали этот банк для расчётов за поставки товаров через Маньчжурию, неплохой в общем-то банк, раньше нас не подводил, жаль. Будем использовать другие схемы расчётов через другие банки, хорошо, что они ещё есть, - рассказал бурятский бизнесмен.

Напомним, что Heihe Rural прекратил принимать платежи и открывать корреспондентские счета российским кредитным организациям.

Об этом также написали «Ведомости» со ссылкой на игроков рынка. По данным издания, еще три недели назад китайский банк разослал письма, где объявил о приостановке обслуживания.

Как сообщает «Коммерсант» этот банк, который активно использовал малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа, вероятно, принял такое решение из-за включения Heihe Rural в санкционный список Евросоюза, говорит руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий. Но, по его словам, ситуация еще может поменяться – головной офис банка находится в пограничном городе Хэйхэ, а сама кредитная организация в основном работает с клиентами из России: «Если, например, какой-нибудь региональный российский банк, который не находился под санкциями, планировал открыть в любом китайском банке корсчет в юанях, то, наверное, одним из банков, который был готов это сделать в достаточно короткие сроки, был Heihe Rural.

То, что банк Heihe прекратил обслуживание корреспондентских счетов российских несанкционных банков, стало известно еще 11 августа. До этого Европейский союз обновил в рамках 18-го пакета свои санкционные списки и запретил европейским лицам, в том числе банкам, осуществлять операции с участием Heihe Rural и еще одного китайского сельскохозяйственного банка Suifenhe. В своих письмах и ответах на запросы Heihe не говорит, что причина именно в европейских санкциях. Он ссылается на какие-то внутренние процессы.

Очень многие региональные банки получали доступ к юаню через корсчет в Heihe, теперь такая возможность прекратилась. Российские кредитные организации будут вынуждены искать другие банки, например, в китайской Внутренней Монголии. Возможно, какие-то другие кредитные организации пойдут навстречу и будут готовы открывать счета».

После приостановки приема платежей от Heihe Rural наибольшие трудности появятся у тех предпринимателей, которые занимались поставками грузов через российско-китайскую границу, полагает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин. По его словам, сейчас бизнесменам лучше искать альтернативы банкам при трансграничных расчетах: «Этот китайский банк обеспечивал локальный маршрут, он был удобен для малого и среднего бизнеса на российско-китайской границе, работал быстро, гибко, помогал в ежедневных операциях. Но после подпадания под санкции ЕС он оказался токсичным для партнеров, цепочка расчетов разорвалась». Впрочем, ничего страшного пока не происходит - возможности для расчётов с китайскими партнерами пока еще есть, - отмечают эксперты.

Теги
банк Китай Heihe Rural

Все новости

Ещё один китайский банк прекратил обслуживание клиентов из России
02.09.2025 в 14:56
В Улан-Удэ сдали первый отремонтированный участок дороги
02.09.2025 в 14:54
В Улан-Удэ даст концерт итальянский органист католической церкви
02.09.2025 в 14:52
В Бурятии рассказали, как мошенники добывают личные данные
02.09.2025 в 14:42
«Сдали 150 тысяч на ремонт и чуть не лишились класса»
02.09.2025 в 14:25
«Улыбаемся и пашем»: в Улан-Удэ приедет Ольга Бузова
02.09.2025 в 13:58
В Бурятии вынесли приговор мошеннику, похищавшему данные с «Госуслуг»
02.09.2025 в 13:45
Два блогера из Бурятии сразятся за место в финале проекта «ТопБЛОГ»
02.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ победу над Японией отметят выстрелом из пушки
02.09.2025 в 12:53
Монголия через Кяхту начала поставки баранины в Иран, а козлятины в Гонконг
02.09.2025 в 12:48
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Монголия через Кяхту начала поставки баранины в Иран, а козлятины в Гонконг
В Иран перевезено 570 тонн экологически чистого мяса
02.09.2025 в 12:48
Трубопроводное обеспечение газом севера Бурятии посчитали экономически выгодным
В правительстве региона обсудили газификацию Северобайкальска
29.08.2025 в 10:26
«Ростелеком» представил технологии ИИ для цифровых регионов на «Технопроме-2025»
Ядром современного региона должна стать умная инфраструктура, говорят специалисты компании
28.08.2025 в 17:53
В Монголии представлен проект нового алюминиевого завода
Электроэнергию для выплавки «крылатого металла» будут производить угольные станции
28.08.2025 в 15:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru