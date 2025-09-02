В Бурятию проведут газопровод

На переговорах России, Китая и Монголии был подписан «юридический обязывающий» меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он, наряду с другими главами корпораций и банков, сопровождает президента России Владимира Путина на переговорах в Китае. Об этом сообщает BFM.Ru.

Миллер отметил, что при реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд кубометров газа ежегодно. Он пройдёт с Ямала через территории Западной Сибири, Бурятии и Монголии в Китай.

Глава «Газпрома» заявил, что договоренность по «Силе Сибири — 2» рассчитана на 30 лет, а цена поставок будет рассмотрена отдельно, она будет ниже, чем для Европы. Миллер сообщил, что «Газпром» и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и договоренность об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Кроме того, Россия и Китай договорились об увеличении поставок по Дальневосточному маршруту. Первоначальный объем поставок составлял 10 млрд кубометров в год.

