Экономика и бизнес 02.09.2025 в 17:06

В Бурятию проведут газопровод

В Китае подписан  меморандум о строительстве газопровода через Монголию «Сила Сибири-2»
Текст: Иван Иванов
На переговорах России, Китая и Монголии был подписан «юридический обязывающий» меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он, наряду с другими главами корпораций и банков, сопровождает президента России Владимира Путина на переговорах в Китае. Об этом сообщает BFM.Ru. 

Миллер отметил, что при реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд кубометров газа ежегодно. Он пройдёт с Ямала через территории Западной Сибири, Бурятии и Монголии в Китай.

Глава «Газпрома» заявил, что договоренность по «Силе Сибири — 2» рассчитана на 30 лет, а цена поставок будет рассмотрена отдельно, она будет ниже, чем для Европы. Миллер сообщил, что «Газпром» и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и договоренность об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Кроме того, Россия и Китай договорились об увеличении поставок по Дальневосточному маршруту. Первоначальный объем поставок составлял 10 млрд кубометров в год.

Фото: loon.site

Теги
газопровод

