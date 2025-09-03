Освоить, не навредив

29 августа состоялось межведомственное совещание по перспективам развития месторождения апатитовых руд в Иволгинском районе Бурятии. В обсуждении приняли участие представители республиканского правительства, депутатского корпуса, органов власти, а также эксперты научного сообщества, общественности и жители села Ошурково.Ошурковское месторождение было открыто еще в 1962 году. После многолетних геологоразведочных работ советское правительство утвердило строительство обогатительного комбината. Забайкальский апатитовый завод справлялся со своей задачей неплохо, но проработал недолго. Проект столкнулся с серьезными экологическими проблемами - прорывом гидроизоляции хвостохранилища, повлекшим утечку грязных флотационных вод в Селенгу. Впоследствии произошедшее послужило главной причиной для полного прекращения финансирования со стороны Госплана СССР.Время шло, но предпринимаемые попытки по возрождению добычи проваливались одна за другой. Ситуация стала меняться лишь в этом году…- Былые проекты оказались неудачными, - констатировал заместитель председателя правительства Республики Бурятия Вячеслав Сухоруков. - Однако на сегодняшний день у инвесторов есть лицензия, есть намерение провести проектно-изыскательские работы, а также присутствует желание сотрудничать с общественностью…Работа над легендарным проектом продолжается: лицензия сохраняет свою силу в полном объеме, несмотря на идущий процесс ее переоформления на ООО «АпатитАгро». Директор компании Александр Баранов, как он сам рассказал присутствующим, обладает большим опытом работы в горно-обогатительной отрасли.- Вся моя трудовая деятельность связана с производством и добычей полезных ископаемых. В последние десять лет я занимал должность главного инженера на горно-обогатительном комбинате. Что касается наличия лицензии у «АпатитАгро», могу подтвердить, что у нас есть действующая лицензия. Что касается сотрудничества с РМК, компания выступает инвестором проекта, предоставляя нам услуги, так как имеет опыт разработки подобных проектов, - рассказал Баранов.Несмотря на столь авторитетное подтверждение и раскрытие деталей сотрудничества, присутствующие в зале продемонстрировали сдержанную реакцию.- Тем не менее вопросов остается много, - засвидетельствовал текущее положение дел Вячеслав Сухоруков.Межведомственное совещание посвятили детальной проработке неуточненных моментов, связанных с возможной добычей апатитов. В ходе заседания представители компаний-партнеров презентовали комплексный план, включающий применение современных технологий. Особое внимание они, разумеется, уделили мерам снижения экологической нагрузки.С докладом выступила вице-президент по экологической и промышленной безопасности компании-партнера Наталия Гончар. Она представила ключевые аспекты проекта: текущее состояние, планы на ближайшую перспективу и долгосрочные векторы развития.- В ходе публичных слушаний мы получили определенное количество вопросов, предложений и комментариев. Разделить их все можно на несколько блоков: анализ воздействия на водные объекты; влияние на качество атмосферного воздуха; потенциальное распространение радиации; расположение объектов вблизи кладбища и пр., - коротко перечислила Наталия Гончар. - Ключевым предметом обсуждений по-прежнему остается роза ветров и ее потенциальное влияние на распространение выбросов.По данным Бурятского ЦГМИ - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», преобладающее направление имеют западные ветра. Это значит, что с подветренной стороны находятся села Ошурково, Сотниково и город Улан-Удэ.- В очередной раз хочу отдельно отметить, что никаких буровзрывных работ проводиться не будет, - подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК. - Данное решение полностью исключает сейсмическое воздействие и предотвращает риски негативного влияния на подземные и поверхностные воды, а также на состояние атмосферного воздуха.Для разработки месторождения планируется применять открытый способ (карьер) с использованием фрезерных комбайнов.- В том числе мы намерены осуществлять локальное орошение забоев с целью пылеподавления, – добавила представитель компании-партнера. – Промышленную площадку от жилой застройки отделит санитарно-защитная зона. На ее границе будет постоянно осуществляться контроль уровня шума и чистоты воздуха.Добываемый апатитовый концентрат должен будет использоваться для производства минеральных удобрений на предприятие в Челябинской области. Однако этот план относится к долгосрочной перспективе – в настоящее время проект находится на стадии подготовки к геологоразведочным работам.Несмотря на то, что окончательные решения о судьбе задуманного еще не приняты, конкретные аспекты уже подлежат обсуждению. Например, разработку месторождения планируют вести до отметки уровня реки Селенги.В целях защиты окружающей среды предусмотрен целый комплекс природоохранных мероприятий. Он включает очистку карьерных стоков на специальных сооружениях, устройство нагорных канав для предотвращения загрязнения поверхностных водоемов, монтаж противофильтрационных экранов для хвостохранилищ и прудов-накопителей, а также биологическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод.- Мы внедрим полностью замкнутую систему оборотного водоснабжения. Это исключит сброс сточных вод в природные водоемы, - заявила Наталия Гончар. - Все виды стоков будут проходить очистку и повторно использоваться в технологическом цикле.Стоит отметить, что инвесторы уже установили рабочие контакты с научными организациями для их активного вовлечения.- Специалисты Байкальского института изучают, как добыча апатитов может повлиять на местные реки и озера. В конце августа ученые провели замеры на местности и взяли пробы воды из нескольких водоемов. В том числе они выполнили аэрофотосъемку территории, - поделилась представитель компании.Запланированные природоохранные мероприятия подразумевают под собой реализацию в строгом соответствии с принципами наилучших доступных технологий. При этом компании-партнеры намерены использовать исключительно апробированные решения, доказавшие свою эффективность на действующих площадках.За последнее время тревоги и сомнения звучали с самых разных сторон. Местные жители неоднократно выражали обеспокоенность, что разработка месторождения может затронуть кладбище в селе Сотниково. Однако, как выяснилось, оно находится за пределами лицензионной территории, то есть вне зон планируемого размещения геологоразведочных скважин и опытно-промышленного карьера.- Данный объект затронут не будет, - официально заявила Гончар.Волновала общественность и возможная близость сибиреязвенных захоронений.- Согласно данным Управления ветеринарии Бурятии и администрации Иволгинского района, зарегистрированных скотомогильников и сибиреязвенных захоронений на обозначенной территории нет. Для полной уверенности в сентябре будут проведены дополнительные исследования с отбором проб грунта, - прокомментировала этот вопрос вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК.Результаты анализов ожидаются в октябре 2025 года.Отдельное внимание во время проведения межведомственного совещания уделили радиационному фону. Геологический институт СО РАН еще много лет назад провел исследования, которые показали, что уровень радиации на территории потенциальной добычи не превышает 14 мкР/ч - соответствует естественному природному фону.- Распространение радиации в результате работ исключено. Для полной объективности специалисты совсем недавно выполнили пешеходную гамма-съемку. Превышений нормативов не выявлено, - констатировала докладчик.Специалисты Института общей и экспериментальной биологии СО РАН провели комплексное обследование территории месторождения. В ходе пешего осмотра были обнаружены редкие виды растений - надбородник безлистный и гнездоцветка клобучковая.Важно отметить, что все выявленные места произрастания краснокнижных видов находятся за пределами зон планируемых геологоразведочных работ и будущего карьера. Как подчеркнули представители компаний-партнеров, даже в гипотетическом случае изменения намеченных границ разработан план мероприятий по пересадке редких растений.- Однако на текущем этапе такая необходимость отсутствует, поскольку границы работ не затрагивают места их произрастания, - заверила Наталия Гончар.Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных вовсе не обнаружены.Проделанная работа не ограничивается озвученными анализами и подготовительными этапами - это лишь малая часть от общего комплекса мероприятий.Вице-президент по экологической и промышленной безопасности напомнила, что в ходе общественных слушаний была предложена инициатива создать рабочую группу для контроля и мониторинга осуществляемой деятельности на месторождении.– Мы поддержали эту инициативу и готовы к открытому диалогу. Для нас важно учитывать мнение местных жителей и принимать решения коллегиально, – особо отметила представитель компании.Но полноценно приступить к практическим работам можно будет лишь после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, чего, насколько известно, пока не произошло.В завершении презентации заместитель председателя правительства обратил внимание на принципиальный аспект.- Осознает ли компания финансовые риски в случае отрицательных результатов геологоразведочных работ, которые могут привести к прямым убыткам, где единственным положительным итогом станет лишь полученный опыт? - поинтересовался Вячеслав Сухоруков.Наталия Гончар дала исчерпывающий ответ.- Перед приобретением лицензии мы провели тщательный анализ архивных материалов и имеющегося опыта, что подтверждает высокую квалификацию наших специалистов. Текущие исследования носят уточняющий характер и не вызывают сомнений в промышленном потенциале месторождения. Проведенная оценка убедительно доказывает возможность экологически безопасной разработки. Что касается экономической составляющей, мы рассматриваем проект как коммерчески перспективный, - заявила она.Главный научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов подчеркнул, что республика заинтересована в повышении благосостояния населения, однако экологическая безопасность остается приоритетом.- Мы - республика - претендуем на то, чтобы наш народ жил лучше и богаче <...> Я был у истоков первой экспертизы, запретившей строить Ошурковский комбинат, потому что тогда были бы буровзрывные работы. Сегодня идет экскавация селективным способом, путем фрезерной отработки блоков и вывоза их на обогатительный комбинат. Отрицательное влияние, безусловно, будет. Но мы - наука - вместе с хозяевами будущего комбината должны минимизировать потенциальные проблемы… - высказался академик Арнольд Тулохонов.Таким образом, освоение Ошурковского месторождения станет мощным драйвером социально-экономического развития не только Иволгинского района, но и всей Республики Бурятия. Создание 600 новых рабочих мест даст значительный импульс к росту благосостояния населения и заложит основу для устойчивого развития региона на долгосрочную перспективу.