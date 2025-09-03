Экономика и бизнес 03.09.2025 в 17:28

Бурятия открыла экспозицию на Улице Дальнего Востока

Юбилейный Восточный экономический форум стартовал сегодня во Владивостоке
Текст: Андрей Константинов
Бурятия открыла экспозицию на Улице Дальнего Востока
3 сентября, в первый день юбилейного, 10-го по счету Восточного экономического форума, открылась главная выставочная площадка - Улица Дальнего Востока. На ней 11 дальневосточных регионов, российские министерства и ведомства, ведущие компании представляют свои ключевые проекты и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Бурятия развернула экспозицию под девизом «Байкал. Бурятия. Код будущего».



- Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и в очередной раз открываем выставку «Улица Дальнего Востока». Когда мы создавали ее, мы мечтали о том, чтобы выставка рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку. Сегодня, когда прошло уже немало времени, на вопрос: «Получилось у нас это или нет» я могу твердо сказать – получилось. Это стало возможным благодаря огромному труду людей – тех, кто живет и работает на Дальнем Востоке. Изменяется весь Дальний Восток: города и поселки, создаются новые инвестиционные проекты, строятся новые больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура. Населенные пункты становятся более благоустроенным и обеспеченным. Все это мы делаем благодаря решению президента России Владимира Владимировича Путина, который еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом, - отметил в приветствии участников ВЭФ, председатель оргкомитета форума, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



В павильоне Бурятии представлены приоритетные инвестпроекты, направленные на развитие промышленности, туризма, логистики и энергетики.



- Особое внимание мы уделили инновационным направлениям и устойчивому развитию. Мы постарались отразить самые интересные стороны нашей республики. Свою продукцию представляют более 90 предприятий и ремесленников, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Для гостей в павильоне подготовили виртуальные туры и квесты «Почувствуй Бурятию», дегустацию национальной кухни, выставку этнического искусства и ремёсел. Также там пройдут презентации инвестиционных проектов, живые выступления театров, музыкальных и этно-групп и многое другое. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
