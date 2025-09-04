Экономика и бизнес 04.09.2025 в 08:52

На границе Бурятии и Монголии открыли обновленный пункт пропуска «Алтанбулаг»

Благодаря масштабной реконструкции увеличилась пропускная мощность
Текст: Карина Перова
На границе Бурятии и Монголии открыли обновленный пункт пропуска «Алтанбулаг»
Фото: ТГ-канал Aist Global TV

На границе России и Монголии после полной модернизации открылся новый автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг». В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Монголии Г. Занданшатар, первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин, сообщает телеканал Aist Global TV.

Благодаря масштабной реконструкции кардинально увеличилась мощность пункта: он способен пропустить в 3 раза больше пассажиров и в 4 раза больше машин, чем раньше. Это даст мощный импульс росту внешнеторгового оборота.

Подчеркивается, что четырёхполосная дорога, автостоянка площадью 7 тыс. кв. м., современные пропускные системы, инженерные сети и новые здания обеспечат быстрое и удобное пересечение границы.

Алтанбулаг пункт пропуска

