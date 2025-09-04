На границе Бурятии и Монголии открыли обновленный пункт пропуска «Алтанбулаг»

На границе России и Монголии после полной модернизации открылся новый автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг». В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Монголии Г. Занданшатар, первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин, сообщает телеканал Aist Global TV.

Благодаря масштабной реконструкции кардинально увеличилась мощность пункта: он способен пропустить в 3 раза больше пассажиров и в 4 раза больше машин, чем раньше. Это даст мощный импульс росту внешнеторгового оборота.

Подчеркивается, что четырёхполосная дорога, автостоянка площадью 7 тыс. кв. м., современные пропускные системы, инженерные сети и новые здания обеспечат быстрое и удобное пересечение границы.