На полях ВЭФ подписали соглашение о возведении курорта «Гора Бычья» в Бурятии

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке накануне было подписано стратегическое соглашение между Республикой Бурятия и ООО «МВК Гора Бычья» о создании международного всесезонного курорта.

Как отметили в Фонде регионального развития, в особой экономической зоне «Байкальская гавань» построят современный круглогодичный горнолыжный курорт «Гора Бычья» с отелями, коттеджами, спортивными и развлекательными зонами.

Гора Бычья расположена недалеко от местности Хаим. Курорт рассчитан на 25 тысяч туристов в сутки и около 3 млн гостей в год.

Ранее «Номер один» сообщал, что инвестор обещает вложить почти 46 миллиардов рублей в этот проект. Предусмотрено возведение современных горнолыжных трасс, канатных подъемников, гостиничной инфраструктуры, СПА-комплекса, ресторанов и конгресс-площадки.