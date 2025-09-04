Экономика и бизнес 04.09.2025 в 11:21

На полях ВЭФ подписали соглашение о возведении курорта «Гора Бычья» в Бурятии

Курорт рассчитан на 25 тысяч туристов в сутки
A- A+
Текст: Карина Перова
На полях ВЭФ подписали соглашение о возведении курорта «Гора Бычья» в Бурятии
Фото: Фонд регионального развития Бурятии

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке накануне было подписано стратегическое соглашение между Республикой Бурятия и ООО «МВК Гора Бычья» о создании международного всесезонного курорта.

Как отметили в Фонде регионального развития, в особой экономической зоне «Байкальская гавань» построят современный круглогодичный горнолыжный курорт «Гора Бычья» с отелями, коттеджами, спортивными и развлекательными зонами.

Гора Бычья расположена недалеко от местности Хаим. Курорт рассчитан на 25 тысяч туристов в сутки и около 3 млн гостей в год.

Ранее «Номер один» сообщал, что инвестор обещает вложить почти 46 миллиардов рублей в этот проект. Предусмотрено возведение современных горнолыжных трасс, канатных подъемников, гостиничной инфраструктуры, СПА-комплекса, ресторанов и конгресс-площадки.

Теги
Гора Бычья курорт ВЭФ

Все новости

В Бурятии на горе Тунгуска появился поклонный крест
04.09.2025 в 11:40
Глава Бурятии подписал соглашение с золотодобытчиками
04.09.2025 в 11:35
На полях ВЭФ подписали соглашение о возведении курорта «Гора Бычья» в Бурятии
04.09.2025 в 11:21
Воспитательницу, издевавшуюся над детьми, отдали под суд
04.09.2025 в 11:08
В Бурятии светоотражающий жилет «предупреждает» о яме на дороге
04.09.2025 в 10:53
Бурятия не останется без картофеля
04.09.2025 в 10:45
Жителю Бурятии пришлось отдать свою иномарку государству
04.09.2025 в 10:44
Перевернувшийся УАЗик в Бурятии угробил пассажира
04.09.2025 в 10:11
Wildberries построит логистический центр в Бурятии
04.09.2025 в 10:07
В Бурятии иномарка сбила 11-летнюю школьницу
04.09.2025 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Глава Бурятии подписал соглашение с золотодобытчиками
Новый собственник двух компаний активно расширяет производство
04.09.2025 в 11:35
Wildberries построит логистический центр в Бурятии
Соглашение об этом подписано на полях ВЭФ
04.09.2025 в 10:07
На границе Бурятии и Монголии открыли обновленный пункт пропуска «Алтанбулаг»
Благодаря масштабной реконструкции увеличилась пропускная мощность
04.09.2025 в 08:52
Бурятия открыла экспозицию на Улице Дальнего Востока
Юбилейный Восточный экономический форум стартовал сегодня во Владивостоке
03.09.2025 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru