Бизнесменам Бурятии помогут попасть на Wildberries

Как уже сообщал «Номер один», сегодня на полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о строительстве логистического центра Wildberries в Бурятии. После этого основателя Wildberries Татьяну Ким пригласили посетить бурятский павильон.





«Показали ей продукцию бурятских производителей — от вкусных национальных продуктов до этнических ювелирных изделий, керамику, украшения, косметику и много другое. Прямо во время обхода Татьяна Ким дала поручение своим помощникам помочь нашим производителям попасть на площадку Вайлдберриз. Тёплая встреча и новые перспективы для наших производителей!», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.











Фото: пресс-служба правительства Бурятии