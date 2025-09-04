Экономика и бизнес 04.09.2025 в 16:06

Бизнесменам Бурятии помогут попасть на Wildberries

Такое поручение дала основатель маркетплейса Татьяна Ким
Текст: Андрей Константинов
Как уже сообщал «Номер один», сегодня на полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о строительстве логистического центра Wildberries в Бурятии. После этого основателя Wildberries Татьяну Ким пригласили посетить бурятский павильон.


«Показали ей продукцию бурятских производителей — от вкусных национальных продуктов до этнических ювелирных изделий, керамику, украшения, косметику и много другое. Прямо во время обхода Татьяна Ким дала поручение своим помощникам помочь нашим производителям попасть на площадку Вайлдберриз. Тёплая встреча и новые перспективы для наших производителей!», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
04.09.2025 в 16:06
