Оценка проекта финансирования газопровода через Бурятию в Китай отложена до 2026 года

Реализация проекта может занять несколько лет
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Подписанный в КНР меморандум по газопроводу «Сила Сибири — 2» определил его параметры: маршрут через Монголию, поставки в Китай 50 миллиардов кубометров российского газа в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). 

«Строительство «Силы Сибири — 2» обсуждалось достаточно длительное время, около десяти лет. И именно сейчас, в Пекине, в присутствии глав государств был подписан меморандум о строительстве газопровода, где были определены основные параметры - что он будет проходить через Монголию и объем поставок 50 миллиардов кубических метров в год», - цитирует слова министра РИА Новости.

Схема финансирования строительства газопровода будет определена в 2026 году, также сообщил журналистам Сергей Цивилев.

«Сейчас как раз мы должны будем схему финансирования выработать. Без подписания этого меморандума дальнейшая работа была невозможна. Сейчас у нас свобода в действиях, разрешение нам дали. Поэтому мы будем эту схему быстро дорабатывать», - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда будет определена схема финансирования, это главный вопрос проекта, Цивилев сказал: «Наверное, это будет в следующем году».

Поскольку цена вопроса не определена, а министр ничего конкретного не сказал, применяя неопределенное слово «наверное», то газопровод, о котором идёт разговор уже более десяти лет, наверное, не будет построен еще достаточно долго. Таким образом, газификация Бурятии пока сдвигается на неопределённый срок.
