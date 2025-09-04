Оценка проекта финансирования газопровода через Бурятию в Китай отложена до 2026 года

Подписанный в КНР меморандум по газопроводу «Сила Сибири — 2» определил его параметры: маршрут через Монголию, поставки в Китай 50 миллиардов кубометров российского газа в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).«Строительство «Силы Сибири — 2» обсуждалось достаточно длительное время, около десяти лет. И именно сейчас, в Пекине, в присутствии глав государств был подписан меморандум о строительстве газопровода, где были определены основные параметры - что он будет проходить через Монголию и объем поставок 50 миллиардов кубических метров в год», - цитирует слова министра РИА Новости.Схема финансирования строительства газопровода будет определена в 2026 году, также сообщил журналистам Сергей Цивилев.«Сейчас как раз мы должны будем схему финансирования выработать. Без подписания этого меморандума дальнейшая работа была невозможна. Сейчас у нас свобода в действиях, разрешение нам дали. Поэтому мы будем эту схему быстро дорабатывать», - сказал он.Отвечая на вопрос, когда будет определена схема финансирования, это главный вопрос проекта, Цивилев сказал: «Наверное, это будет в следующем году».Поскольку цена вопроса не определена, а министр ничего конкретного не сказал, применяя неопределенное слово «наверное», то газопровод, о котором идёт разговор уже более десяти лет, наверное, не будет построен еще достаточно долго. Таким образом, газификация Бурятии пока сдвигается на неопределённый срок.