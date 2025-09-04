КРДВ поддержит реконструкцию ТЭЦ-2 в Улан-Удэ

В рамках X Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в столице Бурятии. Подписи на документе поставили заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Кирилл Каменев и гендиректор АО «Дальневосточная Управляющая Компания», исполняющей функции руководителя ТГК-14 Евгений Николаев.По словам Евгения Николаева, проект создания Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в режиме когенерации был запланирован еще в советское время. Но из-за снижения электропотребления в регионе в эпоху перестройки был реализован только в виде пиковой водогрейной котельной мощностью 380 Гкал/час.С развитием экономики Дальнего Востока и ростом электропотребления проект снова стал востребованным и был включен в программу конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов.«Наш проект предусматривает строительство новой паровой котельной тепловой мощностью 320 Гкал/час и установку двух угольных энергоблоков мощностью 90 и 110 МВт с плановым вводом в 2029 году. Строительства полноценной ТЭЦ позволит не только снизить прогнозный дефицит электроэнергии в Бурятии, но и обеспечить замещение неэффективных угольных котельных в Улан-Удэ для улучшения экологической обстановки», - сказал Евгений Николаев.По словам Кирилла Каменева, строительство новых генерирующих мощностей на Дальнем Востоке является необходимым условием для реализации новых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики.КРДВ в рамках своих полномочий оказывает поддержку электроэнергетической отрасли, в первую очередь за счет предоставления преференциальных налоговых режимов, что позволяет повысить эффективность инвестиций.«Проект по расширению Улан-Удэнской ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения надежного энергоснабжения предприятий в столице Бурятии, развития коммунальной инфраструктуры и повышения качества жизни людей, поэтому был включен в мастер-план города Улан-Удэ. КРДВ заинтересовано в своевременной реализации проекта и окажет ему необходимую поддержку», - отметил Кирилл Каменев.