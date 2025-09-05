Экономика и бизнес 05.09.2025 в 09:29

Столицу Монголии разгрузят

Корейцы помогут с планом перевода чиновников Улан-Батора в город-спутник
Текст: Иван Иванов
Столицу Монголии разгрузят
Фото: архив «Номер один»

Проект «Обеспечение устойчивого развития Улан-Батора и поддержка сбалансированного регионального развития Монголии» реализуется с сентября прошлого года при технической поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). Об этом сообщило агентство «Монцамэ».

В столице Монголии состоялось очередное консультационное совещание по проекту, на котором были представлены доклады по следующим темам: развитие городов-спутников, передислокация государственных учреждений и децентрализация Улан-Батора.

Полномочный представитель мэра нового монгольского города Хунну, М.Батбаяр отметил: «С 1960-х годов Республика Корея поэтапно переводит государственные административные учреждения в целях децентрализации Сеула. Был основан новый город Седжон. Мы делимся своими достижениями и опытом в области системного планирования долгосрочного создания новых мест для жизни и работы людей. Хунну – одна из экономических зон и городов-спутников, которые будут созданы в соответствии с планом развития Улаанбаатара до 2040 года. Мы обсуждаем, как подготовиться к переводу государственных административных учреждений в Хунну, в какие этапы будет проходить этот процесс, а также как создать свободную экономическую зону на базе аэропорта и транспортно-логистических центров, связанных с формированием деловой среды».

Столица Монголии вот уже много лет считается перенаселённом городом, где усиливаются экологические транспортные и другие проблемы. И монголы изучают опыт других государств по переводу административных функций в новые города.

Улан-Батор Корея

