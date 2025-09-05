Аграрии Бурятии будут поставлять целебное сырье Центру восточной медицины

Аграрии Бурятии обеспечат Центр восточной медицины целебным сырьем. На полях ВЭФ во Владивостоке заключили соответствующее соглашение между минсельхозпродом региона и ЦВМ.

Соглашение будет действовать пять лет. Стороны объединят усилия для создания полного производственного цикла – от выращивания лекарственных трав до выпуска готовых фитопрепаратов. Благодаря этому сельхозтоваропроизводители получат гарантированный сбыт, а медицинский центр – долгосрочный доступ к качественному сырью для производства лекарств.

«Лекарственное растениеводство – это не замена, а новая ниша, которая откроет дополнительные источники дохода для наших аграриев. Приоритетной остается задача по обеспечению сельхозживотных кормами», - отметил зампред – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.

Сотрудничество также предусматривает проведение научно-исследовательских работ, создание сильных региональных брендов продукции и организацию специальных образовательных программ для аграриев.