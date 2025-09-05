Экономика и бизнес 05.09.2025 в 13:07

Монголия может отказаться от импорта пшеницы

Предварительно, страна сможет полностью покрыть внутренний спрос на муку за счёт пшеницы, выращенной в 2025 году
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголия может отказаться от импорта пшеницы
Фото: архив «Номер один»

Импортозамещение в Монголии идёт полным ходом. Объём сбора пшеницы ожидается на уровне 255,8 тыс. тонн. Весной следующего года для посевных нужд потребуется 38,6 тыс. тонн, 12,5 тыс. тонн будет зарезервировано для семенного фонда, 24,8 тыс. тонн – направлено на кормовые цели, 11 тыс. тонн – на производство спирта, а 168,9 тыс. тонн – на муку. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Вместе с тем пока ещё сохраняется дефицит импортной пшеницы в размере 100 тыс. тонн. Однако в ближайшие годы страна, активно развивая растениеводство за счёт привлечения инвестиций, в том числе иностранных, сможет отказаться от большей части импорта.

Отраслевое министерство придерживается стратегии, предусматривающей импорт пшеницы лишь для кормов и производства спирта, как отметил министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Жадамбын Энхбаяр на брифинге, посвящённом проекту бюджета Монголии на 2026 год и мерам экономической политики.

Теги
Монголия пшеница

Все новости

В Бурятии сдали еще один дом для врачей и учителей
05.09.2025 в 13:36
Монголия может отказаться от импорта пшеницы
05.09.2025 в 13:07
Половину Бурятии зальют дожди
05.09.2025 в 13:07
Полицейский попался на декларации
05.09.2025 в 13:00
Житель Бурятии сбежал из больницы под покровом ночи, переодевшись медиком
05.09.2025 в 12:46
В селе Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России
05.09.2025 в 12:27
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за смертельное ДТП
05.09.2025 в 12:24
Бизнесменам Улан-Удэ напомнили о вывесках на иностранных языках
05.09.2025 в 12:02
Умер легендарный бурятский диктор, обучавшийся у Юрия Левитана
05.09.2025 в 11:42
Аграрии Бурятии будут поставлять целебное сырье Центру восточной медицины
05.09.2025 в 11:24
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Аграрии Бурятии будут поставлять целебное сырье Центру восточной медицины
Соответствующее соглашение заключили на полях ВЭФ
05.09.2025 в 11:24
В Бурятии реанимируют проект Мокской ГЭС
Возможность взяться за него рассматривает энерго-металлургический холдинг Эн+
05.09.2025 в 11:17
Столицу Монголии разгрузят
Корейцы помогут с планом перевода чиновников Улан-Батора в город-спутник
05.09.2025 в 09:29
КРДВ поддержит реконструкцию ТЭЦ-2 в Улан-Удэ
Полноценная ТЭЦ позволит снизить прогнозный дефицит электроэнергии в Бурятии
04.09.2025 в 16:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru