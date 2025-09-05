Монголия может отказаться от импорта пшеницы

Импортозамещение в Монголии идёт полным ходом. Объём сбора пшеницы ожидается на уровне 255,8 тыс. тонн. Весной следующего года для посевных нужд потребуется 38,6 тыс. тонн, 12,5 тыс. тонн будет зарезервировано для семенного фонда, 24,8 тыс. тонн – направлено на кормовые цели, 11 тыс. тонн – на производство спирта, а 168,9 тыс. тонн – на муку. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Вместе с тем пока ещё сохраняется дефицит импортной пшеницы в размере 100 тыс. тонн. Однако в ближайшие годы страна, активно развивая растениеводство за счёт привлечения инвестиций, в том числе иностранных, сможет отказаться от большей части импорта.

Отраслевое министерство придерживается стратегии, предусматривающей импорт пшеницы лишь для кормов и производства спирта, как отметил министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Жадамбын Энхбаяр на брифинге, посвящённом проекту бюджета Монголии на 2026 год и мерам экономической политики.