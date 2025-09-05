Полетит ли «Байкал» над Байкалом

«Необходимо запустить его серийное производство уже в ближайшее время», - заявил президент России Владимир Путин на заседании ВЭФ. По его словам стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов оказалась доступной для граждан. Если ситуация выглядит иначе, то нужно субсидировать.

Как отмечает «Коммерсант», в конце марта 2025 года компания УЗГА получила контракт на доработку ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. Запуск самолета в серийное производство, по последним заявлениям, ожидается в октябре-декабре 2026 года. Это воздушное судно предназначено для широкого спектра авиационных работ и рассчитано на перевозку до девяти пассажиров.

При этом вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что начало поставок ЛМС-901 сдвигается на 2026 год. Хотя первые пять самолетов типа ждали ещё в 2025-м. Сдвиг сроков был связан с необходимостью импортозамещения двигателя и винта: изначально они должны были быть иностранные, но после введения экономических санкций в связи с началом СВО, принято решение разработать отечественные детали к новому самолёту.