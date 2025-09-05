Заместитель федерального министра оценила внедрение маркировки на предприятиях Бурятии

«Мы видим, как предприятия – и крупные, и малые, и средние успешно адаптируются к новым требованиям и оцениваем позитивный эффект на рынок в целом. Цель маркировки – не только борьба с фальсификатом, но и создание честного и открытого рынка для потребителей. Благодарю коллег за сотрудничество в этом процессе», - сказала она.











В ходе рабочего визита в Бурятию заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила ведущие предприятия республики. Там она ознакомилась с внедрением системы маркировки «Честный знак» и оценила эффективность работы новых решений для бизнеса.О том, как модернизируются производственные линии и как маркировка продукции повлияла на развитие бизнеса, заместителю министра рассказали директор Торгового дома «Молоко Бурятии» Доржи Абзаев, гендиректор компании «Бурятмяспром» Бэлигма Цыренова и директор кондитерской фабрики «АМТА» Алексей Таран.Екатерина Приезжева отметила, что внедрение маркировки на предприятиях Бурятии – важный шаг в обеспечении прозрачности и безопасности на рынке.«Бурятмяспром» - крупнейший производитель консервированной продукции и колбасных изделий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - начал маркировать мясные консервы с 1 марта 2025 года. На его линиях заблаговременно запущена агрегация – она необходима для внедрения поэкземплярной прослеживаемости, которая станет обязательной только в 2027 году. Мощности предприятия позволяют производить 36 млн банок консервов, 5 тыс. тонн колбасных изделий и 1,35 тыс. тонн полуфабрикатов ежегодно.«Молоко Бурятии» – ведущее предприятие пищевой перерабатывающей промышленности республики. В России маркировка молочной продукции стартовала в 2020 году, и, по словам гендиректора компании Доржи Абзаева, ее внедрение стало для предприятие значимым шагом.За 8 месяцев 2025 года завод уже выпустил свыше 6 тыс. тонн маркированной молочной продукции – столько же, сколько было произведено за весь 2023 год. Таким образом, мощности производственных линий, где внедрена маркировка, увеличиваются.«На каждом этапе производства – от изготовления до упаковки – происходит автоматическая идентификация и отслеживание продукции. Благодаря своевременному проведению эксперимента и поддержке Центра развития перспективных технологий (оператора системы маркировки) мы готовы к обязательным требованиям, – прокомментировал директор кондитерской фабрики «АМТА» Алексей Таран. – Внедрение маркировки на наши линии, интеграция с системой управления запасами и логистикой позволят повысить эффективность и сократить затраты».Визит замминистра в Бурятию продолжается. 6 сентября Екатерина Приезжева встретится с главой Республики Алексеем Цыденовым.Государственная информационная система маркировки начала внедряться в России в 2019 году для борьбы с нелегальным оборотом товаров. Сегодня она охватывает различные товарные группы – от парфюмерии и легкой промышленности до молочных продуктов и лекарств, и продолжает развиваться. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, в стране наблюдается рекордное снижение нелегального оборота: его доля за пять лет (2018-23) сократилась почти в три раза: с 25,9% в 2018 году до 8,9% в 2023 году. Особое снижение наблюдается именно в маркируемых товарах: парфюмерии – на 81,8%, воде – на 60%, табачной продукции – на 56%, одежде и текстиле – на 30,6%.Экономический эффект для государства от введения маркировки составил уже 1,2 трлн рублей, а дополнительные доходы бизнеса по всем товарным группам, по данным НИУ ВШЭ, почти 687 млрд рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии