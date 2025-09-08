Забайкальский край получит в два раза меньше инвестиций чем в прошлом году

Свыше 160 миллиардов рублей инвестиций привлечено в Забайкальский край по итогам Восточного экономического форума во Владивостоке в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Осипов.

Как сообщает Chita.ru за три дня деловой программы представителя Забайкалья провели десятки переговоров, подписаний и стратегических сессий.

Нарастающее замедление российской экономики отразилось на инвестиционном климате. Годом ранее форум привлек в регион порядка 300 млрд рублей инвестиций и подписал 12 соглашений, что вдвое больше, чем в этом году.

В этом году инвесторы решили сосредоточиться в основном на логистике - улучшая условия поставок товаров в Китай.

На этом ВЭФ власти Забайкалья подписали соглашение с генеральным директором группы компаний «НСЗК» Александром Мертеном о том, что на территории Забайкальского зернового терминала появится транспортно-логистический центр и контейнерный терминал. Осипов подписал соглашение с «Мангазея Майнинг» о строительстве горно-обогатительного комбината на базе золоторудного месторождения «Тасеевское». Подписано соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) на развитие креативных творческих индустрий в регионе. Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с компанией «ТСД групп» о строительстве складского комплекса в Чите площадью в 20 тысяч квадратных метров.

