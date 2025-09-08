Экономика и бизнес 08.09.2025 в 12:39

Забайкальский край получит в два раза меньше инвестиций чем в прошлом году

Подписаны соглашения о вложениях в размере 16 миллиардов рублей
A- A+
Текст: Иван Иванов
Забайкальский край получит в два раза меньше инвестиций чем в прошлом году

Свыше 160 миллиардов рублей инвестиций привлечено в Забайкальский край по итогам Восточного экономического форума во Владивостоке в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Осипов.
Как сообщает Chita.ru за три дня деловой программы представителя Забайкалья провели десятки переговоров, подписаний и стратегических сессий.
Нарастающее замедление российской экономики отразилось на инвестиционном климате. Годом ранее форум привлек в регион порядка 300 млрд рублей инвестиций и подписал 12 соглашений, что вдвое больше, чем в этом году.
В этом году инвесторы решили сосредоточиться в основном на логистике - улучшая условия поставок товаров в Китай.
На этом ВЭФ власти Забайкалья подписали соглашение с генеральным директором группы компаний «НСЗК» Александром Мертеном о том, что на территории Забайкальского зернового терминала появится транспортно-логистический центр и контейнерный терминал. Осипов подписал соглашение с «Мангазея Майнинг» о строительстве горно-обогатительного комбината на базе золоторудного месторождения «Тасеевское». Подписано соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) на развитие креативных творческих индустрий в регионе. Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с компанией «ТСД групп» о строительстве складского комплекса в Чите площадью в 20 тысяч квадратных метров.
Фото: loon.site

Все новости

В Монголии открыли гигантское месторождение меди
08.09.2025 в 13:52
В парке развлечений в Улан-Удэ обчистили тир
08.09.2025 в 13:51
В пользу матери ребенка-инвалида из Бурятии взыщут почти 400 тысяч рублей
08.09.2025 в 13:39
Уроженка Бурятии получила высокую награду за развитие молодежных проектов
08.09.2025 в 13:25
Мэр Улан-Удэ заявил об отсутствии серьезных рисков при прохождении отопительного сезона
08.09.2025 в 12:41
Забайкальский край получит в два раза меньше инвестиций чем в прошлом году
08.09.2025 в 12:39
Житель Бурятии угнал автомобиль у собутыльника
08.09.2025 в 12:31
В Бурятию поступает вторая партия вакцины против гриппа
08.09.2025 в 12:30
В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев
08.09.2025 в 12:13
В Бурятии укомплектовали ФАПы после нагоняя от прокуратуры
08.09.2025 в 12:10
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Монголии открыли гигантское месторождение меди
Доходы от месторождения распределят между каждым жителем страны по праву гражданства
08.09.2025 в 13:52
В Бодайбо запустили золотоизвлекающую фабрику

Она будет одной из крупнейших в стране

07.09.2025 в 11:46
Заместитель федерального министра оценила внедрение маркировки на предприятиях Бурятии
Екатерина Приезжева посетила «Бурятмяспром», «Молоко Бурятии» и «Амту»
05.09.2025 в 17:30
Полетит ли «Байкал» над Байкалом
Владимир Путин попросил ускорить разработку самолета малой авиации «Байкал»
05.09.2025 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru