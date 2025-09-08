В Монголии открыли гигантское месторождение меди

В аймаке Орхон в Монголии открыто новое медное месторождение "Оюут". Предварительные результаты геологоразведочных работ показали, что его запасы составляют 357 миллионов тонн руды. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Это месторождение сопоставимо по размерам с месторождением "Эрдэнэт-Овоо", являющимся крупнейшей опорой государственного бюджета, и открывает новые возможности для граждан страны и инвесторов.



Премьер-министр Гомбожавын Занданшатар поручил разработать технико-экономическое обоснование строительства обогатительной фабрики мощностью переработки 5–10 миллионов тонн руды в год на базе месторождения "Оюут". Согласно этим расчётам, месторождение "Оюут" будет эксплуатироваться в течение 30–35 лет. Геологи горно-обогатительного комбината "Эрдэнэт" (предприятие с государственным участием) самостоятельно провели геологоразведочные работы. Лучшие инженеры комбината будут работать над проектированием и обустройством месторождения.





Премьер-министр Занданшатар сегодня принял участие в открытии и подготовке к эксплуатации нового медного месторождения "Оюут". Он отметил: "Конституция гарантирует, что доходы от недр будут сосредоточены в Национальном фонде благосостояния и распределены равноправно и справедливо между всеми гражданами Монголии. Согласно поправке к Конституции, принятой в 2019 году, каждый гражданин имеет возможность создавать сбережения на собственном счёте и тратить их в соответствии со своими потребностями. В будущем любое планирование и строительство в районах, где существует вероятность открытия новых месторождений и зон минерализации, должны осуществляться в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами и местными и региональными администрациями. Пример ПГУ 'Предприятие Эрдэнэт' показывает, как монголы могут специализироваться в горнодобывающей отрасли и стать экспертами, обладающими знаниями, опытом и навыками".



Отмечается, что открытие медного месторождения "Оюут" пополнит Национальный фонд благосостояния и станет мощным стимулом для социально-экономического развития города Эрдэнэт, аймака Орхон, Северного региона и Монголии в целом.

Наблюдатели отмечают, что богатства страны при грамотном распределении сверхдоходов под контролем правительства, парламента и СМИ, позволят со временем резко поднять жизненный уровень монголов. Которые в прошлом веке из-за неудачных социальных и экономических экспериментов десятилетиями жили достаточно бедно. Однако современные технологии извлечения минерально-сырьевых ресурсов при наличии в непосредственной близости от месторождений самых крупных в мире рынков сбыта, позволят монголам быстро преодолеть отставание.

Фото: loon.site