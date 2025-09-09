Экономика и бизнес 09.09.2025 в 10:41
Предприниматели Бурятии смогут превратить свой бизнес в бренд
Этому научит уникальная образовательная программа «Курс на бренд»
Текст: Иван Иванов
«Курс на бренд» — это образовательная программа для предпринимателей, которые хотят превратить свой бизнес в сильный и узнаваемый бренд. В течение месяца топовые спикеры будут учить участников, как создавать стратегию, работать с продажами, digital и AI-инструментами. В программе — практика, реальные истории и пошаговые решения, живые кейсы и инструменты.
Обучение пройдет с 29 сентября по 31 октября в двух форматах— офлайн и онлайн.
Формат: офлайн (Улан-Удэ) + онлайн-модули. Открытие состоится 29 сентября 2025 года (10:00–17:30). Адрес: ул. Смолина, д. 65, центр «Мой бизнес», 2-й этаж, конференц-зал.
В завершение обучения участники представят свои проекты перед экспертами, СМИ и бизнес-сообществом, а также получат сертификат о прохождении обучения в электронном виде.
Спикеры:
Олег Питецкий — бренд-стратег Студии Артемия Лебедева, автор сотен кампаний для крупнейших брендов.
Александр Кравцов — создатель бренда «Экспедиция», серийный предприниматель, автор книги «Бизнес как экспедиция».
Сергей Бунцевич — основатель федеральной сети кофеен Coffee Way (230+ заведений в 70 городах).
Елена Мингова — основательница CosmoKids, эксперт по франчайзингу. Её франчайзи работают по всей стране, включая Иркутск.
Василь Газизулин — основатель TopFranchise, крупнейшей франчайзинговой платформы России.
Татьяна Максимова — основатель группы компаний «Бизнес Развитие», эксперт по лидерству и командной динамике, наставник по публичным выступлениям.
Александр Черников — предприниматель и основатель ГК «МЁД», эксперт в маркетинге, продажах, брендинге и внедрении AI. В бизнесе с 2008 года, организатор мероприятий до 30 000 человек, автор и ведущий радио- и телепередач.
Регистрация по ссылке.
Мероприятие пройдет по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Организатор проведения — центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
