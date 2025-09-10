Экономика и бизнес 10.09.2025 в 13:26

В Бурятии курс евро достиг отметки 100

Девальвация рубля ускорилась с начала сентября
Текст: Иван Иванов
В Бурятии курс евро достиг отметки 100
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 10 сентября, на уровне ₽83,2425, евро – ₽98,0336, юаня – ₽11,6934. Курс доллара превысил ₽83 впервые почти за пять месяцев, в предыдущий раз такое было 14 апреля. Курс евро поднялся выше ₽98 впервые с 13 февраля. Об этом сообщает «РБК».

Ранее во вторник, 9 сентября, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллар – ₽82,3397, евро – ₽96,5691, юань – ₽11,4746.

Таким образом, доллар подорожал на 90,28 коп., евро – на ₽1,4645, а юань прибавил 21,88 коп.

Между тем в Улан-Удэ с утра 10 сентября банки начали продавать евро по 100 рублей за единицу, а доллар за 85. Плавная девальвация выгодна бюджету, который несёт потери из-за падения цен на нефть, сокращения закупок российской нефти и роста военных расходов. В результате денег стало не хватать.

Федеральный бюджет России в январе-августе 2025 года, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 4,193 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Поэтому рост курса доллара позволит монетарным властям больше напечатать рублей и постараться закрыть дыры в российском бюджете - считают эксперты.

 

