Детская железная дорога в Иркутске перевезла за лето свыше 27 тысяч пассажиров

Восточно-Сибирская детская железная дорога перевезла 27,2 тыс пассажиров в течение лета. Сезон стартовал 9 мая и завершился 31 августа. За этот период было выполнено 530 рейсов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Практику на малой магистрали прошли более 800 юных железнодорожников. Это воспитанники детской железной дороги и учащиеся образовательных учреждений ВСЖД из Тайшета, Танхоя, Слюдянки, Вихоревки и Улан-Удэ.Перед тем, как приступить к пассажирским перевозкам, ребята в течение учебного года знакомились с должностными обязанностями железнодорожных профессий – машинистов, дежурных по станции, проводников, осмотрщиков вагонов, монтеров пути, а также изучали правила безопасности.В течение сентября на малой магистрали будет продолжаться набор учеников 6-11 классов, которые желают попробовать в себя в роли настоящего железнодорожника. Обучение ведется за счет средств ОАО «РЖД».