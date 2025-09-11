Экономика и бизнес 11.09.2025 в 16:01

Детская железная дорога в Иркутске перевезла за лето свыше 27 тысяч пассажиров

Практику на малой магистрали прошли более 800 юных железнодорожников, в том числе из Бурятии
Текст: Иван Иванов
Детская железная дорога в Иркутске перевезла за лето свыше 27 тысяч пассажиров
Фото: company.rzd.ru
Восточно-Сибирская детская железная дорога перевезла 27,2 тыс пассажиров в течение лета. Сезон стартовал 9 мая и завершился 31 августа. За этот период было выполнено 530 рейсов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Практику на малой магистрали прошли более 800 юных железнодорожников. Это воспитанники детской железной дороги и учащиеся образовательных учреждений ВСЖД из Тайшета, Танхоя, Слюдянки, Вихоревки и Улан-Удэ.

Перед тем, как приступить к пассажирским перевозкам, ребята в течение учебного года знакомились с должностными обязанностями железнодорожных профессий – машинистов, дежурных по станции, проводников, осмотрщиков вагонов, монтеров пути, а также изучали правила безопасности.

В течение сентября на малой магистрали будет продолжаться набор учеников 6-11 классов, которые желают попробовать в себя в роли настоящего железнодорожника. Обучение ведется за счет средств ОАО «РЖД».
ВСЖД

Следующая новость
