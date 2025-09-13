Монголия становится центром привлечения иностранного капитала в свою экономику

Это одно из самых престижных мероприятий для индустрии ценных бумаг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В форуме участвуют более 100 экспертов рынка капитала из более чем 20 стран. Они обсуждают ключевые темы: тенденции развития рынка капитала, перспективы сотрудничества, устойчивое финансирование, цифровую трансформацию, региональную интеграцию и защиту интересов инвесторов, - сообщает агентство «Монцамэ».

Согласно отчёту о рынках капитала в Азии, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), азиатский рынок капитала стремительно развивался за последние 20 лет. В частности, число листингуемых компаний удвоилось, а рыночная стоимость увеличилась в четыре раза. В настоящее время на Азию приходится 55% всех листингуемых компаний в мире и 27% от общей рыночной стоимости. Стоит подчеркнуть, что ваши усилия и вклад сыграли значительную роль в достижении этого успеха.

Форум организован Азиатской ассоциацией ценных бумаг, которая объединяет более 24 тыс. инвесторов из более чем 20 стран Азии. Мероприятие проводится в Монголии впервые, что подчёркивает успешное развитие местного рынка капитала на региональном уровне. Участники отметили, что рынок капитала Монголии, её крупные проекты и заинтересованные стороны хорошо известны на международной арене.

Монголия активно работает над развитием своего рынка капитала, совершенствованием нормативно-правовой базы и внедрением передового международного опыта. «Форум имеет важное значение в то время, когда мы стремимся повысить прозрачность, укрепить доверие инвесторов и углубить региональную взаимосвязь», - сообщают организаторы форума.

Форум также сосредоточится на проекте «Взаимодействие Монголии с рынком капитала». Его цель - расширить участие международных инвесторов на монгольском рынке и создать возможности для привлечения капитала отечественными компаниями с зарубежных рынков.