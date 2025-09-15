Проекты ЖКХ Бурятии профинансируют за счет казначейских инфраструктурных кредитов

Семь проектов обновления ЖКХ Бурятии профинансируют за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Всего республике одобрили 838,5 млн рублей, сообщили в правительстве региона. Курирующий строительство и ЖКХ вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, где были рассмотрены заявки регионов на эту меру поддержки.

В Бурятии обеспечат финансированием в рамках лимитов на модернизацию ЖКХ по поручению президента России следующие проекты: строительство водовода в поселке Забайкальский Октябрьского района Улан-Удэ – 95,3 млн; капитальный ремонт канализационных коллекторов – 213,7 млн; капитальный ремонт тепловых сетей в поселке Кичера Северо-Байкальского района – 99,4 млн; капремонт тепловых сетей в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района – 124 млн; капремонт тепловых сетей в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района – 145,7 млн. А также модернизацию систем распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселке Таксимо Муйского муниципального округа – 37,7 млн и модернизацию систем распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселках Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян Северо-Байкальского района – 122,6 млн.

Вице-премьер России отметил, что все без исключения одобренные проекты в рамках казначейских инфраструктурных кредитов важны для комплексного развития регионов и повышения уровня жизни россиян. Большинство объектов после завершения работ поспособствуют обеспечению местных жителей качественными коммунальными услугами, улучшению транспортной доступности и экологии. Ряд проектов будет реализован в опорных населенных пунктах.

«Штабом сегодня одобрили 13 проектов, в составе которых 28 объектов в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Ивановской, Новгородской областях, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, на общую сумму КИК 14,67 млрд рублей. Среди них лимиты на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, отдельные лимиты на развитие Дальнего Востока и Арктики, крупные инфраструктурные объекты по поручению Президента. Кроме того, в рамках конкурсного отбора рассмотрели 5 инвестиционных проектов в Калининградской, Воронежской и Амурской областях, Забайкальском крае на общую сумму КИК порядка 16,9 млрд рублей и, таким образом, одобрили итоговый перечень из 20 проектов в 17 регионах. Общая сумма КИК на проекты по конкурсу в рамках первого этапа составила порядка 77 млрд рублей. Перед региональными командами теперь стоит задача реализовать в срок запланированные проекты, ведь от этого зависит, как будет меняться жизнь в наших регионах в ближайшие годы», - подчеркнул Марат Хуснуллин.