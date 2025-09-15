Экономика и бизнес 15.09.2025 в 12:53

Проекты ЖКХ Бурятии профинансируют за счет казначейских инфраструктурных кредитов

Всего будет привлечено 838,5 млн рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Проекты ЖКХ Бурятии профинансируют за счет казначейских инфраструктурных кредитов
Фото: архив «Номер один»

Семь проектов обновления ЖКХ Бурятии профинансируют за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Всего республике одобрили 838,5 млн рублей, сообщили в правительстве региона. Курирующий строительство и ЖКХ вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, где были рассмотрены заявки регионов на эту меру поддержки.

В Бурятии обеспечат финансированием в рамках лимитов на модернизацию ЖКХ по поручению президента России следующие проекты: строительство водовода в поселке Забайкальский Октябрьского района Улан-Удэ – 95,3 млн; капитальный ремонт канализационных коллекторов – 213,7 млн; капитальный ремонт тепловых сетей в поселке Кичера Северо-Байкальского района – 99,4 млн; капремонт тепловых сетей в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района – 124 млн; капремонт тепловых сетей в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района – 145,7 млн. А также модернизацию систем распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселке Таксимо Муйского муниципального округа – 37,7 млн и модернизацию систем распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселках Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян Северо-Байкальского района – 122,6 млн.

Вице-премьер России отметил, что все без исключения одобренные проекты в рамках казначейских инфраструктурных кредитов важны для комплексного развития регионов и повышения уровня жизни россиян. Большинство объектов после завершения работ поспособствуют обеспечению местных жителей качественными коммунальными услугами, улучшению транспортной доступности и экологии. Ряд проектов будет реализован в опорных населенных пунктах.

«Штабом сегодня одобрили 13 проектов, в составе которых 28 объектов в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Ивановской, Новгородской областях, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, на общую сумму КИК 14,67 млрд рублей. Среди них лимиты на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, отдельные лимиты на развитие Дальнего Востока и Арктики, крупные инфраструктурные объекты по поручению Президента. Кроме того, в рамках конкурсного отбора рассмотрели 5 инвестиционных проектов в Калининградской, Воронежской и Амурской областях, Забайкальском крае на общую сумму КИК порядка 16,9 млрд рублей и, таким образом, одобрили итоговый перечень из 20 проектов в 17 регионах. Общая сумма КИК на проекты по конкурсу в рамках первого этапа составила порядка 77 млрд рублей. Перед региональными командами теперь стоит задача реализовать в срок запланированные проекты, ведь от этого зависит, как будет меняться жизнь в наших регионах в ближайшие годы», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Теги
казначейский инфраструктурный кредит ЖКХ

Все новости

Ушлая улан-удэнка продала чужую иномарку, чтобы закрыть свои долги
15.09.2025 в 13:14
Проекты ЖКХ Бурятии профинансируют за счет казначейских инфраструктурных кредитов
15.09.2025 в 12:53
В Улан-Удэ впервые откроют доступ во внутренний двор Гостиных рядов
15.09.2025 в 12:32
В городской поликлинике № 6 в Улан-Удэ недостает приборов
15.09.2025 в 12:18
На севере Бурятии дорожники укладывали асфальт в дождь
15.09.2025 в 11:58
В Бурятии женщину зажало в искореженном минивэне
15.09.2025 в 11:47
В Бурятии молодая водитель скончалась в слетевшей с дороги иномарке
15.09.2025 в 11:29
Лудуб Очиров посвятил свою новую композицию воинам Бурятии
15.09.2025 в 11:06
В Улан-Удэ на «Кроссе нации» можно выиграть деньги
15.09.2025 в 10:53
В Улан-Удэ водитель иномарки влетел в стоящую спецтехнику
15.09.2025 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Китайская валюта может подорожать до 13 рублей за юань
В Бурятии ждут подорожания импорта
13.09.2025 в 12:27
Монголия становится центром привлечения иностранного капитала в свою экономику
В Улан-Баторе открылся крупнейший форум азиатских финансистов из 20 стран
13.09.2025 в 12:24
Детская железная дорога в Иркутске перевезла за лето свыше 27 тысяч пассажиров
Практику на малой магистрали прошли более 800 юных железнодорожников, в том числе из Бурятии
11.09.2025 в 16:01
В Бурятии курс евро достиг отметки 100
Девальвация рубля ускорилась с начала сентября
10.09.2025 в 13:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru