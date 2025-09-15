Экономика и бизнес 15.09.2025 в 14:56

Жителям Бурятии доступны быстрые ответы на письма

Это касается электронных заказных писем с Почтой России
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: Номер один

Как сообщает пресс-служба Почта России, они добавили удобную функцию быстрого ответа на полученные электронные заказные письма. Новая опция доступна как организациям, так и обычным гражданам. С начала 2025 г. Почта России доставила 93 млн писем в электронном формате, это каждое третье письмо. И уже более 15 млн человек и 50 000 организаций пользуются этой услугой. Это удобно и экологично.

Сервис «Электронное заказное письмо» позволяет передавать письма файлами непосредственно от отправителя получателю. Письмо можно получить через мобильное приложение почты России, сайт или портал Госуслуг. Для тех, кто предпочитает традиционные методы, Почта России предлагает распечатку и доставку письма на бумаге. Таким образом отправители могут быть уверены, что их сообщение достигнет адресата в любом случае. 

Новый функционал значительно упростит процесс коммуникации клиентов с государственными органами и организациями, использующими сервис электронных заказных писем. Благодаря автоматической загрузке данных получателя и удобному интерфейсу отправки сокращается время на подготовку и оформление ответа, минимизируются риски ошибок при вводе реквизитов. Это особенно актуально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым часто приходится отправлять большое количество официальных документов и сообщений государственным структурам. 

Справка: АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в сельской местности, в том числе на удаленных и труднодоступных территориях. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает около 2,1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает около 160 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2024 г. Почта доставила более 300 млн писем в электронном и гибридном формате.

С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи.

почта россии

