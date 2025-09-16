Экономика и бизнес 16.09.2025 в 14:57

В Монголии удвоился экономический рост – премьер

Сокращение неэффективных государственных расходов в бюджете удвоило экономический рост с 2,4 до 5,6%
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
Фото: архив «Номер один»

Сокращение неэффективных государственных расходов в бюджете Монголии 2025 года удвоило экономический рост с 2,4 до 5,6%. Об этом сообщил глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар, представляя проект бюджета страны на 2026 год на открытии осенней сессии Великого государственного хурала (парламента).

«Вы помните, что рост экономики в первом квартале 2025 года сократился вдвое, до 2,4%. Столкнувшись с такой сложностью, правительство затянуло пояса потуже, вместо того чтобы переложить бремя на граждан и бизнес. Своевременное решение о сокращении неэффективных государственных расходов в бюджет 2025 года замедлило рост цен и удвоило экономический рост с 2,4 до 5,6%», – привел данные премьер-министр.

Он напомнил, что с конца 2024 года резко упали цены на уголь – основной экспортный товар Монголии. Это привело к сокращению экспорта и доходов бюджета, сокращению валютных резервов, ослаблению тугрика (национальной монгольской валюты – прим. ТАСС), росту цен и усилению инфляции.

«Если бы такая ситуация сохранилась, существовал бы реальный риск того, что инфляция достигла бы 15%, а дефицит платежного баланса достиг бы $1 млрд. С 9 июля, как ввели особый режим в госкомпании «Эрдэнэс Таван Толгой», всего за два месяца добыча, транспортировка и реализация угля увеличились в 1,6 раза, в короткие сроки восстановился экспорт. Валютные резервы достигли $5,7 млрд, а платежный баланс в июле–августе сложился с профицитом», – отметил Гомбожавын Занданшатар.

Бюджет страны, согласованный с гражданами

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в монгольском министерстве финансов по итогам первого в истории страны публичного обсуждения бюджета страны гражданами о том, что большинство из них проголосовало за сокращение в 2026 году расходов на государственное управление и их увеличение на здравоохранение и образование.

Перед публичным обсуждением бюджета правительство приняло решение снизить зарплаты руководителям госкомпаний, а премии выплачивать по итогам деятельности предприятий за год. Ранее монгольский кабмин объявил о реформировании 122 госкомпаний, поскольку только пять из них являются прибыльными.

Монголия рост экономика

