Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году

Газопровод из Западной Сибири в Китай «Сила Сибири 2» может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута – закончится до 2029–2032 годов, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток» Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по «дальневосточному» маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.

Однако расчёты по стоимости нового газопровода пока не производились, поскольку Китай готов брать газ лишь по крайне низкой для Газпрома цене, что задерживает сроки реализации проекта. Напомним, что газопровод планируется построить через территорию Бурятии, что даёт шанс газифицировать улан-удэнские тепловые мощности и уменьшить экологический вред от сжигания угля.