Логистический центр Wildberries построят под Ангарском

Под Ангарском построят логистический центр Wildberries. Участок площадью 449 тысяч квадратных метров предоставили в аренду компании на семь лет, сообщает портал «ИрСити».

Ожидается, что предприятие, как сообщалось ещё в июле в Telegram-канале администрации Ангарска, обеспечит работой шесть тысяч человек. Логистический центр площадью более 150 тысяч квадратных метров оснастят современными автоматизированными системами, включая сортировочное и конвейерное оборудование.

На Восточном экономическом форуме 2025 года компания РВБ объявила о запуске сразу трех инвестиционных проектов по строительству логистических комплексов в Республике Саха (Якутия), Бурятии и на Сахалине. В каждом случае партнёрами выступают Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и региональные власти.

Как сообщается, логистический центр в Ангарске будет крупнейшим в Сибири и на Дальнем Востоке и будет обеспечивать товарами сразу несколько регионов.