Экономика и бизнес 17.09.2025 в 11:37

Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок

Авиакомпании решили воспользоваться всплеском интереса к путешествиям
A- A+
Текст: Иван Иванов
Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок
Фото: архив «Номер один»

После новостей о безвизовом въезде на 30 дней в Китай, значительно вырос спрос на авиабилеты. У «Яндекс.Путешествий» число покупок выросло в 1,9 раза. У Aviasales билеты искали в 3,5 раза чаще по сравнению со средними значениями последнего месяца. У «Аэрофлота» число бронирований увеличилось более чем в 1,5 раза в день объявления о безвизе. Из-за возросшего спроса авиабилеты в Китай подорожали на 15-20%, сообщает РСТ.

После начала безвизового периода прямой перелет из Иркутска в Пекин также подорожал. До 15 сентября на рейс еще можно было найти билеты за 20 тысяч рублей в одну сторону (лететь всего 2 часа 50 минут, полёт считается коротким).

Сейчас авиабилет уже стоит минимум 26 тыс. руб. в одну сторону.

Судя по всему, столь активный рост интереса может быть краткосрочным. Но привлекательность Китая для россиян выросла, что может привести к увеличению числа рейсов между странами. В частности, «Аэрофлот» распространил заявление о том, что он может увеличить число рейсов в Китай, но оговорился, что еще последит за динамикой продаж. Но уже сейчас авиакомпании обеих стран выполняют свыше 200 рейсов в неделю.

Теги
бизвиз китай иркутск авиабилеты

Все новости

Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае
17.09.2025 в 12:45
Буузы добрались до Беломорья
17.09.2025 в 12:17
Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок
17.09.2025 в 11:37
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
17.09.2025 в 11:04
В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим
17.09.2025 в 10:49
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
17.09.2025 в 10:37
В Бурятии мать выпавшего из окна авто ребенка не раз нарушала ПДД
17.09.2025 в 10:25
В Улан-Удэ прошел III этап чемпионата Бурятии по мотокроссу
17.09.2025 в 09:53
В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
17.09.2025 в 09:32
В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих
17.09.2025 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Логистический центр Wildberries построят под Ангарском
Масштабное предприятие обеспечит работой шесть тысяч человек и обеспечит товарами соседние регионы
16.09.2025 в 16:13
Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
Задержка проекта связана с долгим согласованием цены газа для Китая
16.09.2025 в 15:15
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
Сокращение неэффективных государственных расходов в бюджете удвоило экономический рост с 2,4 до 5,6%
16.09.2025 в 14:57
Жителям Бурятии доступны быстрые ответы на письма
Это касается электронных заказных писем с Почтой России
15.09.2025 в 14:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru