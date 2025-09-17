Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок

После новостей о безвизовом въезде на 30 дней в Китай, значительно вырос спрос на авиабилеты. У «Яндекс.Путешествий» число покупок выросло в 1,9 раза. У Aviasales билеты искали в 3,5 раза чаще по сравнению со средними значениями последнего месяца. У «Аэрофлота» число бронирований увеличилось более чем в 1,5 раза в день объявления о безвизе. Из-за возросшего спроса авиабилеты в Китай подорожали на 15-20%, сообщает РСТ.

После начала безвизового периода прямой перелет из Иркутска в Пекин также подорожал. До 15 сентября на рейс еще можно было найти билеты за 20 тысяч рублей в одну сторону (лететь всего 2 часа 50 минут, полёт считается коротким).

Сейчас авиабилет уже стоит минимум 26 тыс. руб. в одну сторону.

Судя по всему, столь активный рост интереса может быть краткосрочным. Но привлекательность Китая для россиян выросла, что может привести к увеличению числа рейсов между странами. В частности, «Аэрофлот» распространил заявление о том, что он может увеличить число рейсов в Китай, но оговорился, что еще последит за динамикой продаж. Но уже сейчас авиакомпании обеих стран выполняют свыше 200 рейсов в неделю.