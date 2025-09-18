Тимлюйский цементный завод награжден за высокую социальную эффективность

ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») удостоено диплома первой степени по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Проанализировав деятельность предприятия, эксперты республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Бурятии присудили цемзаводу победу в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Функционируя в составе холдинга «Сибирский цемент» и разделяя его принципы социальной ответственности бизнеса, ООО «ТимлюйЦемент» уделяет особое внимание вопросам социальной защиты и поддержки сотрудников, имеющих семьи.

Так, работникам оказывается материальная помощь в связи с рождением детей и их поступлением в школу. Многодетные родители получают специальные выплаты, приуроченные к празднику 1 июня. Помимо этого, матпомощь может выделяться индивидуально по решению управляющего директора тем сотрудникам, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, в период с 1 июня по 31 августа каждую пятницу рабочий день сокращается на один час с сохранением оплаты труда в полном размере для родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет.

Организация отдыха школьников в летних оздоровительных лагерях – еще одна из мер системной социальной поддержки сотрудников предприятия. Работодатель оплачивает 90% фактической стоимости путевок, остальную сумму вносят родители. В 2025 году в рамках данной программы 59 детей в возрасте от 7 до 17 лет укрепили свое здоровье в период летних каникул.

Доброй традицией стало проведение массовых спортивных и развлекательных мероприятий для заводчан и их близких. Ежегодно ООО «ТимлюйЦемент» устраивает поселковый праздник – День защиты детей. Традиционными являются также торжества в честь будущих первоклассников: перед началом учебного года ребята посещают с экскурсией предприятие, где трудятся их мамы и папы, участвуют в развлекательной программе с чаепитием и вручением презентов от завода. Масштабные театрализованные представления и подарки для детей цементники готовят и к Новому году.

В числе спортивных семейных мероприятий, организатором которых выступает ООО «ТимлюйЦемент», – соревнования по подледному лову. Зимняя рыбалка собирает несколько сотен сотрудников предприятия, их родных и друзей. Еще один заводской спортивный праздник, за четыре года выросший до районного масштаба, – Летняя спартакиада ООО «ТимлюйЦемент». В 2025 году в соревнованиях приняли участие команды предприятий и организаций из Каменска, Кабанска, Селенгинска и Бабушкина.

«Укрепление семейных ценностей, охрана детства, защита материнства и отцовства – значимые направления социальной политики предприятия, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Мы стараемся всесторонне поддерживать финансовое, физическое, профессиональное и социальное благополучие работников. Большинство наших мероприятий ориентировано не только на сотрудников, но и на их семьи».

ООО «ТимлюйЦемент» является активным участником регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Так, в 2011 году предприятие стало победителем в номинациях «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». В 2020-м завод лидировал в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В 2023 году ООО «ТимлюйЦемент» отмечено дипломом I степени в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях производственной сферы», в 2024-м – дипломом II степени в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».

Напомним, что конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его основные цели – выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства на предприятиях.