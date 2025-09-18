Экономика и бизнес 18.09.2025 в 11:35

Тимлюйский цементный завод награжден за высокую социальную эффективность

Предприятие уделяет особое внимание вопросам социальной защиты и поддержки сотрудников, имеющих семьи
A- A+
Тимлюйский цементный завод награжден за высокую социальную эффективность
Фото: Тимлюйский цементный завод

ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») удостоено диплома первой степени по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Проанализировав деятельность предприятия, эксперты республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Бурятии присудили цемзаводу победу в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Функционируя в составе холдинга «Сибирский цемент» и разделяя его принципы социальной ответственности бизнеса, ООО «ТимлюйЦемент» уделяет особое внимание вопросам социальной защиты и поддержки сотрудников, имеющих семьи.

Так, работникам оказывается материальная помощь в связи с рождением детей и их поступлением в школу. Многодетные родители получают специальные выплаты, приуроченные к празднику 1 июня. Помимо этого, матпомощь может выделяться индивидуально по решению управляющего директора тем сотрудникам, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, в период с 1 июня по 31 августа каждую пятницу рабочий день сокращается на один час с сохранением оплаты труда в полном размере для родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет.

Организация отдыха школьников в летних оздоровительных лагерях – еще одна из мер системной социальной поддержки сотрудников предприятия. Работодатель оплачивает 90% фактической стоимости путевок, остальную сумму вносят родители. В 2025 году в рамках данной программы 59 детей в возрасте от 7 до 17 лет укрепили свое здоровье в период летних каникул.

Доброй традицией стало проведение массовых спортивных и развлекательных мероприятий для заводчан и их близких. Ежегодно ООО «ТимлюйЦемент» устраивает поселковый праздник – День защиты детей. Традиционными являются также торжества в честь будущих первоклассников: перед началом учебного года ребята посещают с экскурсией предприятие, где трудятся их мамы и папы, участвуют в развлекательной программе с чаепитием и вручением презентов от завода. Масштабные театрализованные представления и подарки для детей цементники готовят и к Новому году.

В числе спортивных семейных мероприятий, организатором которых выступает ООО «ТимлюйЦемент», – соревнования по подледному лову. Зимняя рыбалка собирает несколько сотен сотрудников предприятия, их родных и друзей. Еще один заводской спортивный праздник, за четыре года выросший до районного масштаба, – Летняя спартакиада ООО «ТимлюйЦемент». В 2025 году в соревнованиях приняли участие команды предприятий и организаций из Каменска, Кабанска, Селенгинска и Бабушкина.

«Укрепление семейных ценностей, охрана детства, защита материнства и отцовства – значимые направления социальной политики предприятия, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Мы стараемся всесторонне поддерживать финансовое, физическое, профессиональное и социальное благополучие работников. Большинство наших мероприятий ориентировано не только на сотрудников, но и на их семьи».

ООО «ТимлюйЦемент» является активным участником регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Так, в 2011 году предприятие стало победителем в номинациях «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». В 2020-м завод лидировал в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В 2023 году ООО «ТимлюйЦемент» отмечено дипломом I степени в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях производственной сферы», в 2024-м – дипломом II степени в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».

Напомним, что конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его основные цели – выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства на предприятиях.

Теги
Тимлюйский цементный завод

Все новости

Тимлюйский цементный завод награжден за высокую социальную эффективность
18.09.2025 в 11:35
Жители Бурятии продолжают создавать стихийные свалки
18.09.2025 в 11:29
Возле парка Орешкова в Улан-Удэ вновь заработал цирк-шапито
18.09.2025 в 11:12
В Бурятии маршрутчика уволили за опасное вождение
18.09.2025 в 10:47
В Монголии создали виртуальную зону
18.09.2025 в 10:26
Жительница Бурятии выиграла почти 750 тысяч рублей на проект «В селе весело»
18.09.2025 в 10:15
В Бурятии пьяный мотоциклист без прав отправил на тот свет своего пассажира
18.09.2025 в 09:58
Центр Улан-Удэ окутал дым из «китайки»
18.09.2025 в 09:45
В Улан-Удэ отправили в СИЗО стрелка, ранившего 13-летнюю девочку
18.09.2025 в 09:35
В Бурятии комиссия посетит районы, по которым ударила засуха
18.09.2025 в 09:20
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок
Авиакомпании решили воспользоваться всплеском интереса к путешествиям
17.09.2025 в 11:37
Логистический центр Wildberries построят под Ангарском
Масштабное предприятие обеспечит работой шесть тысяч человек и обеспечит товарами соседние регионы
16.09.2025 в 16:13
Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
Задержка проекта связана с долгим согласованием цены газа для Китая
16.09.2025 в 15:15
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
Сокращение неэффективных государственных расходов в бюджете удвоило экономический рост с 2,4 до 5,6%
16.09.2025 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru