Минфин не даст льгот на постройку газопровода через Бурятию в Китай

Минфин не рассматривает налоговые преференции для «Газпрома» в связи со строительством «Силы Сибири 2», рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Как сообщают «РИА-Новости», отвечая на вопрос о рассмотрении налоговых преференций для «Газпрома» в связи с необходимостью увеличения инвестпрограммы при возможном строительстве «Силы Сибири 2», он сказал: «Нет. Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет».

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.

Также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию – «Союз Восток».

В 2022 году «Газпром» отказался поставлять значительную часть газа в ЕС, заявив о «развороте на Восток». Однако Китай не торопится выкупать те объёмы газа, которые ранее предназначались для европейцев и ждёт снижения цены на российский газ.

Ранее «Номер один» сообщал, что газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году.