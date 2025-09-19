Экономика и бизнес 19.09.2025 в 12:30

Из Монголии запустят авиарейсы в Саудовскую Аравию

Туристы из Бурятии смогут долететь туда по более короткому маршруту, минуя Москву и Стамбул
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

На заседании 17 сентября кабинет министров Монголии одобрил межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Монголией и Саудовской Аравией, которое было подписано еще в июле 2025 года в Улан-Баторе. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Соглашение устанавливает правовую базу, регулирующую авиаперевозки между двумя странами, закладывая основу для расширения сферы авиасообщения. Открытие воздушных маршрутов в страны Западной Азии важно для Монголии в плане расширения ее сети полетов за счет подключения к международным транспортным и логистическим сетям, увеличения пассажиропотока и развития туризма, двусторонних отношений, торговли, экономики и сотрудничества.

В соответствии с долгосрочной и среднесрочной политикой развития Монголии и в связи с объявлением правительством 2023-2028 годов «Годами посещения Монголии», министерство автомобильных дорог и транспорта работает над либерализацией воздушного сообщения. Эти усилия включают расширение сети международных авиационных соглашений, увеличение туристических потоков, а также увеличение количества и частоты полетов.

Для туристов из Бурятии открытие рейсов на Ближний Восток из Улан-Батора даёт возможность долететь туда за примерно 6-7 часов, в три раза быстрее, чем через Москву и Стамбул.

