Экономика и бизнес 19.09.2025 в 17:45

Монголия может закупить в Китае БПЛА

Страна перевооружает свою армию, изучив опыт современных войн
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголия может закупить в Китае БПЛА
Фото: архив «Номер один»

Министр обороны Монголии Дамбын Батлут принимает участие в 12-м Пекинском Сяншаньском военном форуме по приглашению своего китайского коллеги адмирала Дун Цзюня. На полях мероприятия министры обороны двух стран встретились и обменялись мнениями по вопросам углубления военного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Исходя из новых вызовов в области военных технологий, монгольская сторона предложила китайским партнерам разработку и закупку новых видов техники и технологий, укрепление кадрового потенциала, совместную подготовку кадров и расширение сотрудничества в сфере военной медицины.

В свою очередь министр Китая адмирал Дун Цзюнь выразил готовность укреплять военные отношения между двумя странами и выводить стратегическое партнерство на новый уровень. Он высоко оценил традиционные дружественные отношения между двумя странами и подчеркнул потенциал расширения сотрудничества в новых областях, особенно в области кибербезопасности, беспилотных летательных аппаратов и здравоохранения.

По завершении встречи стороны подписали протокол о предоставлении помощи в виде военных автомобилей на сумму 20 миллионов юаней в рамках гранта, выделенного в 2019 году.

Теги
БПЛА монголия китай

Все новости

Монголия может закупить в Китае БПЛА
19.09.2025 в 17:45
Спортсменка из Бурятии завоевала «серебро» кубка России по пауэрлифтингу
19.09.2025 в 17:40
Авиакомпания «Якутия» запретила перевозить пауэрбанки в багаже и ручной клади на багажных полках
19.09.2025 в 17:30
Улан-удэнка получила 10 месяцев исправительных работ за осквернение памятника
19.09.2025 в 17:21
Железнодорожник за взятки ускорял движение поездов с углём в Китай
19.09.2025 в 17:00
Жители Бурятии добились перерасчета в 1,3 млн рублей от «мусорного оператора»
19.09.2025 в 16:47
В Бурятии жители Заиграево разрушают стадион своими руками
19.09.2025 в 16:32
«Пешки в сторону»: в Бурятии поймали несовершеннолетнего водителя
19.09.2025 в 15:56
Директор Центра защиты леса Бурятии удостоен медали ордена «Трудовая доблесть»
19.09.2025 в 15:38
Глава Бурятии затарился на «Фермфесте»
19.09.2025 в 15:28
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Из Монголии запустят авиарейсы в Саудовскую Аравию
Туристы из Бурятии смогут долететь туда по более короткому маршруту, минуя Москву и Стамбул
19.09.2025 в 12:30
Минфин не даст льгот на постройку газопровода через Бурятию в Китай
В ведомстве пояснили, что денег на это в бюджете нет
19.09.2025 в 09:16
В Улан-Удэ произошёл скачок цен на бензин
На российском топливном рынке стала наблюдаться нехватка отдельных видов бензина
19.09.2025 в 09:10
Тимлюйский цементный завод награжден за высокую социальную эффективность
Предприятие уделяет особое внимание вопросам социальной защиты и поддержки сотрудников, имеющих семьи
18.09.2025 в 11:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru