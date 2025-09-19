Монголия может закупить в Китае БПЛА

Министр обороны Монголии Дамбын Батлут принимает участие в 12-м Пекинском Сяншаньском военном форуме по приглашению своего китайского коллеги адмирала Дун Цзюня. На полях мероприятия министры обороны двух стран встретились и обменялись мнениями по вопросам углубления военного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Исходя из новых вызовов в области военных технологий, монгольская сторона предложила китайским партнерам разработку и закупку новых видов техники и технологий, укрепление кадрового потенциала, совместную подготовку кадров и расширение сотрудничества в сфере военной медицины.

В свою очередь министр Китая адмирал Дун Цзюнь выразил готовность укреплять военные отношения между двумя странами и выводить стратегическое партнерство на новый уровень. Он высоко оценил традиционные дружественные отношения между двумя странами и подчеркнул потенциал расширения сотрудничества в новых областях, особенно в области кибербезопасности, беспилотных летательных аппаратов и здравоохранения.

По завершении встречи стороны подписали протокол о предоставлении помощи в виде военных автомобилей на сумму 20 миллионов юаней в рамках гранта, выделенного в 2019 году.