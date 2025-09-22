Экономика и бизнес 22.09.2025 в 14:50

Бурятия вновь снабжает Монголию племенным скотом

В республике сняли ветеринарные ограничения
Текст: Карина Перова
Бурятия вновь снабжает Монголию племенным скотом
Фото: минсельхозпрод Бурятии

Бурятия возобновляет экспорт племенного скота в Монголию после длительного перерыва, связанного с ветеринарными ограничениями. Как сообщили в минсельхозпроде республики, ООО «Буян» осуществил первую отгрузку 233 голов КРС калмыцкой породы.

При этом в соседнюю страну поставляется не товарный скот на убой, а племенные сельхозживотные для воспроизводства и улучшения качества стада. Калмыцкую породу выводили в суровых условиях степей, эти коровы выносливые, неприхотливые и хорошо адаптируются. Такие качества ценятся у других животноводческих регионов, особенно с похожими климатическими условиями, как в Монголии.

«Производство племенного поголовья КРС в республике достигает 2,8 тысячи голов в год. Это значительно превышает наши внутренние потребности, которые оцениваются в 1,5-2 тысячи голов. Таким образом, у нас формируется устойчивый экспортный потенциал. Реализация излишков племенного скота не только не вредит мясному животноводству, но и, напротив, дает мощный финансовый импульс для дальнейшего развития всей отрасли», - отметил зампред правительства РБ – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев.

Вывоз и экспорт сельхозживотных восстановили после комплекса проведенных ветеринарных мероприятий и положительной оценки направленного в федеральный центр Россельхознадзора досье. Как пояснили специалисты, снятие ограничений касается перемещения племенного, пользовательного и убойного крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также продукции животного происхождения.

«Во время ограничений нам, племенным хозяйствам, было тяжело. Мы годами вкладывались в селекцию, а продавать ценное племенное стадо на мясо по ценам товарного скота было нерационально. У некоторых стоял вопрос о перепрофилировании хозяйства в товарное животноводство. Но это означало бы потерять качественный генофонд. Сейчас, когда экспорт и вывоз возобновлен мы можем вздохнуть и дальше спокойно работать», - рассказали представители племенных хозяйств Бурятии.

племенной скот монголия снятие ограничений

