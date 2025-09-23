Мэр Улан-Удэ принял участие в бизнес-форуме в Монголии

Мэр Улан-Удэ со своей командой работает в Монголии. Делегация побывала в Дархане на деловом форуме, который организовали местные власти совместно с улан-удэнской администрацией. Об этом Игорь Шутенков сообщил в своем телеграм-канале.

На мероприятие прибыли 18 представителей бизнеса из столицы Бурятии. Производители оборудования для купольных домов, сборных строительных конструкций, детских площадок, промышленных полов и оборудования, строительных материалов, офисной и школьной одежды, а также логистические, туристические и сельхозпредприятия представили местным компаниям образцы своей продукции.

Также по запросу монгольских торговых сетей Улан-Удэ представят изготовители пищевой и непродовольственной продукции: мясных деликатесов, консервированных овощей и фруктов, кондитерских изделий и ингредиентов для кондитерского производства, чайных напитков и другие.

«Основная цель нашего визита – поддержать наших предпринимателей, вывести их на рынок Монголии. Здесь мы уже как связующее звено организуем им встречи на высшем уровне. Это расширит возможности для заключения новых соглашений и укрепить сотрудничество между нашими регионами», - подчеркнул мэр Улан-Удэ.

Во время бизнес-миссии Торгово-промышленные палаты Бурятии и Дархана подписали соглашение о сотрудничестве. В дальнейшем пройдут встречи формата B2B для взаимовыгодного взаимодействия и обсуждений перспективных направлений сотрудничества.

«Обсудим условия партнерства, включая форму поставок, оплату, прохождение таможенного оформления, организацию доставки и соблюдение сроков поставки товаров. Подготовим и заключим договора, учитывающие юридические и финансовые нюансы, важные для обеих сторон (сроки годности, порядок возврата продукции, возможные валютные колебания). Будем поддерживать долгосрочные рабочие отношения, способствующие развитию стабильных экономических связей между нашими городами-побратимами», - заключил Игорь Шутенков.